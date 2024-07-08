"أعمال" للتنمية الأسرية تمكن 856 مستفيداً من سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري

كشفت إحصائية صدرت عن جمعية أعمال للتنمية الأسرية عن إنجازات الجمعية والبرامج والخدمات التي قدمتها للمستفيدين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2024.
وشهدت الفترة من مطلع أبريل إلى نهاية يونيو من هذا العام نشاطاً مكثفاً في برامج الجمعية وتنوع الخدمات التي قدمتها للمستفيدين الذين بلغ عددهم 856 مستفيداً ومستفيدة بهدف نقلهم من الرعوية إلى التنموية تماشياً مع رؤية 2030، ورفع نسبة الناتج المحلي.
وفي هذا الإطار أنفقت الجمعية خلال الربع الثاني من عام 2024 مبلغ 2،569،200 ريال سعودي على 130 مستفيداً ومستفيدة ضمن شراكتها الإستراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، في مشروع تمويل الأسر المنتجة والذي يهدف لتقديم القروض الحسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر في مجالات إنتاج المواد الغذائية والعناية الشخصية وغيرها من الأنشطة الملائمة لطبيعة المستفيدين من المشروع.
وأظهرت الإحصائية استفادة 21 أسرة في 18 منفذاً ضمن مشروع منافذ البيع الدائمة، الذي يعنى بتوفير منافذ بيع دائمة للأسر المنتجة لتقديم خدمة بيع وجبات الإفطار والغداء بأيد سعودية وذات جودة عالية وبأسعار منافسة لموظفي الجهات الشريكة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأشارت الإحصائية إلى تنفيذ الجمعية لورش تدريبية مهنية وحرفية متنوعة، تهدف لتأهيل وتدريب الطاقات الشابة وتمكينهم بسوق العمل، حيث استفاد من هذه الورش (272) مستفيدة في برنامج التدريب الحرفي، و(321) مستفيدة في برنامج التأهيل لسوق العمل في مراكز التدريب التابعة لجمعية أعمال، علاوة على ذلك فقد استفادت 89 فتاة من برامج حاضنات أعمال التي اشتملت على حاضنة "توري " لصناعة وابتكار الحلويات لتلبية متطلبات السوق وتمكين الأسر المنتجة في سوق العمل.
وتضمنت الإحصائية توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات كوزارة التعليم لتمكين الأسر المنتجة وتوفير منافذ بيع لها داخل مقرات الوزارة للمساهمة بتحقيق استدامة قطاع الأسر المنتجة، وزيادة نسب مشاركتهم في الاقتصاد المحلي.
كما دشنت الجمعية أول تطبيق للأسر المنتجة بالتعاون مع الشركاء والذي يهدف لبيع وتسويق وتقديم خدمات متنوعة للأسر المنتجة مما يساهم في تنمية وزيادة الناتج المحلي السعودي. إضافة إلى إقامة مجموعة من الفعاليات المتنوعة لتسويق منتجات الأسر وتمكينهم في سوق العمل.