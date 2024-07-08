"أعمال" للتنمية الأسرية تمكن 856 مستفيداً من سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري

وأشارت الإحصائية إلى تنفيذ الجمعية لورش تدريبية مهنية وحرفية متنوعة، تهدف لتأهيل وتدريب الطاقات الشابة وتمكينهم بسوق العمل، حيث استفاد من هذه الورش (272) مستفيدة في برنامج التدريب الحرفي، و(321) مستفيدة في برنامج التأهيل لسوق العمل في مراكز التدريب التابعة لجمعية أعمال، علاوة على ذلك فقد استفادت 89 فتاة من برامج حاضنات أعمال التي اشتملت على حاضنة "توري " لصناعة وابتكار الحلويات لتلبية متطلبات السوق وتمكين الأسر المنتجة في سوق العمل.