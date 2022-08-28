انتظام أكثر من 33 ألف متدرب ومتدربة في منشآت التدريب التقني والمهني بمكة

انتظم اليوم أكثر من 33 ألف متدرب ومتدربة من المستمرين في الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بمحافظات منطقة مكة المكرمة، فيما بلغ عدد المستجدين والمستجدات بتلك المنشآت 8236 متدربًا ومتدربة إيذانًا ببدء عام تدريبي جديد ضمن منظومة التدريب التقني بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي حرصت على تهيئة المنشآت التدريبية ورفع جاهزيتها للفصل التدريبي.
وأكد مرعي بن سعد القرني مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة حرص المؤسسة على توحيد وتنظيم الإجراءات المتبعة على مستوى المنشآت التدريبية، وكذلك ضمان جاهزيتها لاستقبال أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى تذليل المؤسسة لكل الصعوبات وبحث الحلول والبدائل الممكنة، بالإضافة إلى سهولة المتابعة من قِبل الجهات الإشرافية. منوهًا بجهود زملائه في المنشآت التدريبية وحرصهم على رفع مستوى الدافعية والجدية لدى المتدربين والمتدربات بهدف تحفيزهم الطلبة للانخراط بالبيئة التدريبية المتميزة التي تتيحها المؤسسة، كما أشاد بحرص الكادر التدريبي والإداري والإرشادي في منشآت التدريب على تنفيذ برامج التهيئة للتعريف بأنظمة التدريب ولوائحه.
وقد شهدت المنشآت التدريبية بمحافظات منطقة مكة المكرمة حضور المتدربين والمتدربات وسط أجواء إيجابية خاصة مع بدء تعميم تطبيق نظام التدريب الثلثي على الكليات والمعاهد مواكبة للتحولات والتغيرات المتسارعة بالتدريب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الذي يدفعه سعي قيادات المنشآت التدريبية الدائم لتحقيق المستهدفات، وذلك بهدف إنجاح الدور المناط بالمؤسسة في تطوير وتنمية قدرات الشباب التقنية والمهنية والرقي بمستواه ليماثل المستويات العالمية في الدول المتقدمة، وصولاً لدعم مسيرة التدريب التقني والمهني ومساعيها نحو التحول إلى مجتمع المعرفة وإعداد الخريجين بمؤهلات عالية تُسهم في تأهيلهم ليكونوا صناعًا للنهضة والتطوير.