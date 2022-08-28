انتظام أكثر من 33 ألف متدرب ومتدربة في منشآت التدريب التقني والمهني بمكة

وأكد مرعي بن سعد القرني مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة حرص المؤسسة على توحيد وتنظيم الإجراءات المتبعة على مستوى المنشآت التدريبية، وكذلك ضمان جاهزيتها لاستقبال أبناء وبنات الوطن، مشيرًا إلى تذليل المؤسسة لكل الصعوبات وبحث الحلول والبدائل الممكنة، بالإضافة إلى سهولة المتابعة من قِبل الجهات الإشرافية. منوهًا بجهود زملائه في المنشآت التدريبية وحرصهم على رفع مستوى الدافعية والجدية لدى المتدربين والمتدربات بهدف تحفيزهم الطلبة للانخراط بالبيئة التدريبية المتميزة التي تتيحها المؤسسة، كما أشاد بحرص الكادر التدريبي والإداري والإرشادي في منشآت التدريب على تنفيذ برامج التهيئة للتعريف بأنظمة التدريب ولوائحه.