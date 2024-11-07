معسكر علمي للأيتام بالمملكة... مبادرة تعليمية من جمعية بناء وجامعة الملك فهد للبترول

عقدت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤتمراً صحفياً لاستعراض تفاصيل الاستعدادات للمعسكر العلمي لأيتام المملكة "مسبار 8" الذي ينطلق يوم الجمعة بمشاركة (122) طالبًا وطالبة من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي يمثلون 27 جمعية أيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، سيحصل كل طالب على المعارف والمهارات في مسارات علمية ومجموعة مسارات إثرائية مع برامج ترفيهية وثقافية.
وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أكد الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما يجمع هذا العام 122 طالبًا وطالبة من المتميزين والمتميزات في المرحلة الثانوية.
وتناول الخالدي تفاصيل المسارات العلمية التي ستقدم في المعسكر، والتي تتضمن الفضاء والطيران والكيمياء وعلم المواد، وتصميم وتطوير الألعاب والروبوتات والابتكار والتصميم والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات وتعلم الآلة والبرمجة والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة وهندسة البترول .
بدوره أكد الدكتور عبدالعزيز طباخ أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن حريصة على إنجاح هذا المعسكر وتفتح إمكاناتها ومواردها البشرية ومعاملها للمعسكر، كما توظف هذا العام كافة قدراتها العلمية والتقنية وخبراتها الطويلة بما يساهم في توسيع مدارك المشاركين في المسارات العلمية بالمعسكر.
وأشار إلى أن هناك نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يقدمون محاضرات ثرية وتدريبات عملية لكافة الطلاب المشاركين بما يحقق لهم الفائدة المرجوة بإذن الله. كما سيحظى الطلاب والطالبات بالسكن في إسكان الطلاب بالجامعة والاستفادة من المنشآت الرياضية والخدمية خلال فترة المعسكر، إضافة إلى أن التدريب سيكون في المعامل العلمية وفقًا للمسارات التي سيتم تقديمها في المعسكر.