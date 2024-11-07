معسكر علمي للأيتام بالمملكة... مبادرة تعليمية من جمعية بناء وجامعة الملك فهد للبترول

وفي كلمته التي ألقاها بالمؤتمر أكد الرئيس التنفيذي للجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن هذا الحدث البارز يتجدد سنوياً واستفاد منه في النسخ السابقة مئات الطلاب والطالبات، كما يجمع هذا العام 122 طالبًا وطالبة من المتميزين والمتميزات في المرحلة الثانوية.