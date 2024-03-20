"ابن عماش" يُعلن بدء ترميم السوق القديم بالبلدة التاريخية بـ"مرات"

ترأس محافظ "مرات" سند بن عماش آل حفيظ، اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لإعادة تأهيل وترميم السوق القديم بالبلدة التاريخية بالمحافظة.
حضر الاجتماع بمقر المحافظة، رئيس بلدية "مرات" عبدالملك الهويمل، ورئيس جمعية التنمية الأهلية عبدالله المجلي، وعضو المجلس المحلي عبدالعزيز الجبري، وعضو الجمعية العمومية بجمعية التنمية محمد الموسى.
واستعرض الاجتماع في بدايته، مراحل المشروع من خلال المخططات المعدة للسوق القديم والمنطقة المحيطة به.
وأعلن محافظ مرات، انطلاق العمل في المشروع الذي سيمثل إضافة تراثية هامة للمحافظة؛ لما يتميز به من جانب تراثي وتاريخي.
وسيقدم المشروع "مرات" كواجهة سياحية هامة في المنطقة؛ بما ينسجم ويواكب رؤية 2030، والتي تعنى بالجانب التراثي والاهتمام بسياحة الآثار.
وخلال الاجتماع، توجه محافظ مرات، بالشكر لأمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على اهتمامه بهذا المشروع وكل مشروعات المنطقة.
ووجه "ابن عماش"، شكره لرجل الأعمال سليمان السليم، على تبرعه لهذا المشروع والذي سيكون عاملاً هاماً لاستعادة المحافظة في مجال التراث.
كما توجه محافظ مرات، بالشكر لهيئة التراث في منطقة الرياض، ومكتبها بمحافظة شقراء، وبلدية المحافظة وجمعية التنمية وأعضاء اللجنة.