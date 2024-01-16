أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي للابتكار بجامعة الإمام عبدالرحمن

وقال "الربيش": "إنه بجهود الجامعات وسعيها الحثيث، أضحت الثِمار يانعةً يُشتهى قطفها، ويُستلذُّ بأخذها، وهذا ما حرصت عليه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التي تحتفي اليوم بُمخرجات هذا الحرص من أبناء هذا الجيل الطموح، الذي نافس بهمّته رؤوس الجِبال، وبذل جهدًا عظيمًا في دفع عجلة التنمية؛ ليحقق الريادة التي تليق بنا، و نسأل الله سُبحانه، أن يُبارك في جهود جامعتنا، وأن تكون ممن حقق تطلعات الرؤية حَقَّ تحقيق".