أمير الشرقية يرعى الحفل السنوي للابتكار بجامعة الإمام عبدالرحمن

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الحفل السنوي للابتكار في نسخته الأولى، "جائزة الابتكار السنوية"، والذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلةً بوكالة الجامعة للبحث العلمي والابتكار، لمدة يومين.
ودشن الأمير "سعود" معرضًا مصاحبًا للحفل، يحتوي على أكثر من 80 اختراعًا وابتكارًا، وكرسي "روابي" للمسؤولية المجتمعية للابتكار في الطب التجديدي، ومعمل لقاحات الحمض النووي.
جاء ذلك بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، ونائب الرئيس للبحث العلمي والابتكار الدكتور فهد الحربي، وعدد من المختصين والأكاديميين والباحثين والمبتكرين والمخترعين من الجامعة وخارجها.
وقال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش: "إنّ مما يفخر به الإنسان، هو نِتاجه الذي يخدم به دينه ووطنه، ويُعلي اسمه في مَصافِّ الباذلين خيرًا، والمُشاركين في العمليّة التنموية".
وأضاف: تشهد مملكتنا الحبيبة، تطوراتٍ عظيمة، وفقًا لأهداف الرؤية الطموحة، "رؤية السعودية 2030".
وتابع: "كان مما زَخر نماءً "البحث العلمي والابتكار"؛ إذ سطعت شمس المُبتكرين العباقرة، وظهرت جهود المملكة جَليّةً في مُنجزات الأفراد، الذين ساهموا حقّ المُساهمة في عمليّة الإثراء العلمي، لمختلف المجالات.
إضافة إلى جهود المؤسسات العلمية التي دأبت على تشجيع البحث العلمي ونشر ثقافة الابتكار؛ بما يحقق مستهدفات رؤية بلادنا الطموحة وأن تكون المملكةُ من روّاد الابتكار في العالم، أضحى حقيقةً قاب قوسين أو أدنى".
وقال "الربيش": "إنه بجهود الجامعات وسعيها الحثيث، أضحت الثِمار يانعةً يُشتهى قطفها، ويُستلذُّ بأخذها، وهذا ما حرصت عليه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التي تحتفي اليوم بُمخرجات هذا الحرص من أبناء هذا الجيل الطموح، الذي نافس بهمّته رؤوس الجِبال، وبذل جهدًا عظيمًا في دفع عجلة التنمية؛ ليحقق الريادة التي تليق بنا، و نسأل الله سُبحانه، أن يُبارك في جهود جامعتنا، وأن تكون ممن حقق تطلعات الرؤية حَقَّ تحقيق".
وذكر نائب الرئيس للبحث العلمي والابتكار الدكتور فهد الحربي، أن "المملكة سَعت برؤيتها العظيمة "رؤية السعودية 2030"، إلى استثمار مكامن قوّتها؛ بما يجلب لها اقتصاد مُزدهر، لا يرتكنُ إلى جانبٍ دون آخر، فها هي الآن، تولي اهتمامًا كبيرًا لجانب الابتكار، فهو من سمات التطور والنمو، التي تحرص عليها المملكة ومن مُخرجات هذا الاهتمام بجانب الابتكار".
وقال "الحربي": أضحت جامعات المملكة داعمةً للابتكار والمُبتكرين، وفق أُسسٍ قويمة، تضمن سلامة الطريق وتحقيق الهدف السامي المجيد "اقتصاد مُزدهر"، ومن بين هذه الجامعات، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التي تدعم التميّز في البحث والابتكار، وتولي لذلك أكثر الاهتمام.
وأضاف: ها نحن اليوم نحصِد ثمار هذا الجهد العظيم، ونحتفي بالمُبدعين الفائزين بجائزة الابتكار السنوية بنسختها الأولى "ابتكر المستقبل"، سائلين المولى عطاءاتٍ مديدة، وإنجازاتٍ يُفخرُ بها، وأن يحفظ بلادنا قيادةً حكيمة وشعبًا طموح.
يذكر أن برنامج الحفل تخلله عرض مرئي عن دور الجامعة في دعم وتشجيع الابتكار، وعرض آخر عن جائزة الجامعة للابتكار والمتأهلين في هذه النسخة. ثم كرم أمير المنطقة الشرقية، رعاة الجائزة ولجنة التحكيم والفائزين.