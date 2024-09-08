جمعية أعمال و"جوار" توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع تنموية في مكة

وفي ذات السياق، فقد حرص الطرفان على تحقيق التكامل والتشارك لتمكين الفئات المستهدفة وزيادة مبيعاتهم وتقديمهم لسوق العمل وفق معايير عالية الجودة، حيث تم تصميم خطة تشغيلية من خلال ابتكار نموذج عمل مرن وقابل للتوسع، وآخر لرفع مستوى خدمات الأسر المنتجة من مستفيدات جمعية "جوار" لتحقيق الاستدامة وذات عوائد مالية وتوفير الممكنات اللازمة ومتطلبات التشغيل للمساهمة بالنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.