جمعية أعمال و"جوار" توقعان اتفاقية تعاون لتنفيذ مشاريع تنموية في مكة

أبرمت جمعية أعمال للتنمية المجتمعية اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية البر لقرى جنوب مكة "جوار"؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك لإقامة مشاريع تنموية لخدمة الأسر المستفيدة من جمعية "جوار".
ووقع الاتفاقية عن "أعمال" عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي الأمين العام، فيما مثل جمعية "جوار" في الاتفاقية علي بن عليان الفهمي المدير العام.
وتضمنت الاتفاقية بحث سبل التعاون بين الطرفين لإنشاء مشاريع تنموية في منطقة مكة المكرمة لخدمة مستفيدات جمعية البر لقرى جنوب مكة، وتضمنت المشاريع إنشاء "مطبخ سحابي" وهو عبارة عن معمل طبخ الأطعمة والوجبات بأيدي أسر الجمعية، إضافة إلى مشروع "حرفي" لتصنيع الهدايا الحرفية بأيادٍ سعودية وتقديمها لزوار بيت الله الحرام.
وفي ذات السياق، فقد حرص الطرفان على تحقيق التكامل والتشارك لتمكين الفئات المستهدفة وزيادة مبيعاتهم وتقديمهم لسوق العمل وفق معايير عالية الجودة، حيث تم تصميم خطة تشغيلية من خلال ابتكار نموذج عمل مرن وقابل للتوسع، وآخر لرفع مستوى خدمات الأسر المنتجة من مستفيدات جمعية "جوار" لتحقيق الاستدامة وذات عوائد مالية وتوفير الممكنات اللازمة ومتطلبات التشغيل للمساهمة بالنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
يُذكر أن فكرة المشاريع التنموية انطلقت لاحتضان مستفيدات جمعية البر لقرى جنوب مكة بالتعاون مع جمعية أعمال للتنمية المجتمعية؛ لخبراتها التراكمية في هذا المجال وممارساتها الواسعة في تنفيذ مشاريع تنموية للأسر المنتجة، وذلك سعياً من الطرفين لتوفير الاستدامة المالية وخلق فرص عمل وظيفية مباشرة وغير مباشرة من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل والتوسع لخدمة أكبر عدد من المستفيدات.