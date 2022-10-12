"الفهيد" يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين "كليات التميُّز" و"بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب"

تهدف المذكرة إلى تعزيز مجالات وأُطر التعاون المشترك بين الطرفَيْن من خلال ‏تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التدريب والتعليم، والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات نوعية يتطلبها سوق العمل، إضافة إلى تنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة.