"فوربس" تكرّم "إنسان" لتصنيفها ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

كرّمت شركة "فوربس الشرق الأوسط" الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" خلال الحفل الذي نظمته في فندق الإنتركونتننتال، حيث صنفت جمعية إنسان ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية من خلال الإصدار الذي نشرته الشركة بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات.
وجاء تصنيف جمعية إنسان عقب الدراسة التي أجرتها مجلة فوربس لتسليط الضوء على الجهات التي تقدم مبادرات متميزة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات غير الربحية في المملكة.
وتسلم درع التكريم محمد بن سعد المحارب مدير عام الجمعية، ورفع المحارب التهنئة للأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية ولنائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة بحصول الجمعية على هذا التميز .
وأوضح المحارب أن هذا التميز نتيجةً للجهود والمبادرات العديدة التي نفذتها الجمعية في مجال المسؤولية الاجتماعية في إطار استراتيجيتها المتكاملة لتحقيق الاستدامة ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية والتي حرصت على مواءمتها مع رؤية 2023 التي شددت على تحقيق التكامل بين القطاع غير الربحي والخاص لما فيه خدمة المستفيدين من أبناء الوطن ممن تشملهم رعاية الجمعيات والقطاعات غير الربحية.
وأضاف المحارب خلال الندوة المصاحبة للحفل أن "إنسان" حققت خلال مسيرتها التنموية معايير المسؤولية الاجتماعية من خلال التزامها وتطبيقها لأفضل الممارسات العالمية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في برامج ومشروعات الجمعية وتحقيق الحياة الكريمة لأبناء وأسر الجمعية، وتعزيز جودة الحياة لديهم .
وأشار إلى أن الجمعية أطلقت العديد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية لرفع معدل المساهمات المجتمعية، وركزت على المبادرات ذات الأثر الاجتماعي لتُسهم بذلك في زيادة وإشراك القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية وازدهار الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره، ومن ضمن تلك المبادرات على سبيل المثال لا الحصر الزواج الجماعي الذي تنظمه الجمعية سنويًا لأبنائها الأيتام من الجنسين، وتقديم الرعاية التعليمية والصحية لهم وكذلك إلحاقهم في برامج التمكين بسائر مساراته، ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية بمختلف المجالات وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لهم بالتعاون مع مختلف الجهات، وتابع المحارب كما دعمت الجمعية أيضًا برامج المسؤولية الاجتماعية في العمل التطوعي من خلال إشراك الأبناء في مبادرات تطوعية متميزة كان لها عظيم الأثر في نفوسهم، ومن ذلك مشاركة كشافة إنسان في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وذلك لغرس مبدأ التطوع في نفوس الأبناء وترسيخ العمل الإنساني والمجتمعي في نفوسهم. وفي هذا الإطار فقد حققت الجمعية عددًا من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي.
وأوضح أنه علاوة على ذلك فإن الجمعية فعّلت برامج المسؤولية الاجتماعية أيضًا في نادي إنسان الاجتماعي الذي يعد حاضنة تربوية للأبناء تقدم من خلاله العديد من الأنشطة الرياضية والبرامج التربوية والثقافية والتعليمية ودورات تدريبية وتأهيلية من خلال مرافق وقاعات النادي المخصصة لتأهيل الأبناء وتهيئتهم لسوق العمل وزيادة تحصيلهم المعرفي في مختلف العلوم والتخصصات مما يعمل على تهيئتهم لسوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.