"فوربس" تكرّم "إنسان" لتصنيفها ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية

وأشار إلى أن الجمعية أطلقت العديد من مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية لرفع معدل المساهمات المجتمعية، وركزت على المبادرات ذات الأثر الاجتماعي لتُسهم بذلك في زيادة وإشراك القطاع غير الربحي في التنمية الاجتماعية وازدهار الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره، ومن ضمن تلك المبادرات على سبيل المثال لا الحصر الزواج الجماعي الذي تنظمه الجمعية سنويًا لأبنائها الأيتام من الجنسين، وتقديم الرعاية التعليمية والصحية لهم وكذلك إلحاقهم في برامج التمكين بسائر مساراته، ومساعدتهم في الحصول على فرص وظيفية بمختلف المجالات وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لهم بالتعاون مع مختلف الجهات، وتابع المحارب كما دعمت الجمعية أيضًا برامج المسؤولية الاجتماعية في العمل التطوعي من خلال إشراك الأبناء في مبادرات تطوعية متميزة كان لها عظيم الأثر في نفوسهم، ومن ذلك مشاركة كشافة إنسان في معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، وذلك لغرس مبدأ التطوع في نفوس الأبناء وترسيخ العمل الإنساني والمجتمعي في نفوسهم. وفي هذا الإطار فقد حققت الجمعية عددًا من الجوائز على المستوى المحلي والإقليمي.