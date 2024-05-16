"زراعة القنفذة" تنظم ورشاً تدريبية للمزارعين خلال مهرجان المانجو الـ 13

ومن ناحيته، أوضح مشرف المهرجان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن برنامج المهرجان يحتوي على مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين، وعدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، وزوار المهرجان.