"زراعة القنفذة" تنظم ورشاً تدريبية للمزارعين خلال مهرجان المانجو الـ 13

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة ورشة عمل بعنوان "تأثير عمليات الخدمة الفنية على جودة محصول المانجو".
وتفصيلًا، جاء ذلك ضمن البرامج والفعاليات المصاحبة لمهرجان المانجو الثالث عشر بمحافظة القنفذة، والذي انطلق تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش الغربي.
ومن ناحيته، أوضح مشرف المهرجان مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن برنامج المهرجان يحتوي على مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين، وعدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، وزوار المهرجان.