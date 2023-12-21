تكريم جمعية "كيان" في احتفال فريق "قوة عطاء" التطوعي السنوي الثاني

كما قال عبدالعزيز السميح قائد فريق قوة عطاء: يهدف احتفالنا السنوي الثاني هذا العام إلى تكريم وتقدير المتطوعين والمتطوعات المشاركين خلال هذا العام وعددهم "60" متطوعاً ومتطوعة، وتم تكريمهم بشهادات شكر وتقدير شارك في تقديمها لهم، رياض العبد الكريم، المدير التنفيذي بجمعية "كيان" للأيتام، كما تم تكريم أفضل متطوع " عثمان سعد السعد"، وأفضل متطوعة " غيداء عبدالله القحطاني" وكذلك تم تكريم مظلة الفريق جمعية "كيان " التي نفتخر بها، والجهات الداعمة للفريق في مسيرته التطوعية.