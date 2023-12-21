تكريم جمعية "كيان" في احتفال فريق "قوة عطاء" التطوعي السنوي الثاني

تم تكريم جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بدرع في الحفل السنوي الثاني الذي أقامه فريق "قوة عطاء" التطوعي بقيادة عبدالعزيز السميح، على مسرح جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، واستلمه رياض العبدالكريم المدير التنفيذي للجمعية، وذلك بحضور عدد من موظفات "كيان" وعدد كبير من المتطوعين.
وفي كلمةٍ له، قال رياض العبد الكريم: نحتفل اليوم بالعطاء الإنساني الجميل الذي قدمه فريق قوة عطاء التطوعي من خلال الأعمال والمبادرات التطوعية الكثيرة التي قدمها الفريق بقيادة عبدالعزيز السميح، وباسمي وباسم جمعية "كيان" نبارك للفائزين في مجال التطوع في الفريق، ونتمنى لهم التوفيق ومزيداً من العطاء الإنساني النبيل.
وأشار إلى أن العمل التطوعي جانب رئيس في تنمية المجتمعات، حيث تنعكس آثار التطوع إيجابياً على الفرد، وتؤدي إلى تعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع، كما يساعد المتطوعين على الاستفادةِ من وقت فراغهم، وتحويله إلى نشاط تطوعي مفيد. يكتسب بتطوعه مهارات جديدة أو يحسن المهارات التي يمتلكها.
وبيًّن أن التطوع رسالة نبيلة وسامية يقدمها الفرد المتطوع عن طريق تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل العمل على تحقيق الخير في المجتمع عامة والأفراد خاصة بإرادة داخلية وهو دليل على تعاضد أفراد المجتمع.
كما قال عبدالعزيز السميح قائد فريق قوة عطاء: يهدف احتفالنا السنوي الثاني هذا العام إلى تكريم وتقدير المتطوعين والمتطوعات المشاركين خلال هذا العام وعددهم "60" متطوعاً ومتطوعة، وتم تكريمهم بشهادات شكر وتقدير شارك في تقديمها لهم، رياض العبد الكريم، المدير التنفيذي بجمعية "كيان" للأيتام، كما تم تكريم أفضل متطوع " عثمان سعد السعد"، وأفضل متطوعة " غيداء عبدالله القحطاني" وكذلك تم تكريم مظلة الفريق جمعية "كيان " التي نفتخر بها، والجهات الداعمة للفريق في مسيرته التطوعية.
وقد تخلل الحفل عدد من الأنشطة الترفيهية المرتبطة بالتطوع منها المسابقات التفاعلية وجلسة حوارية عن العمل التطوعي أدارها خالد الحربي وشارك فيها كل من عبدالعزيز سعود السميح، وناصر عايض البرقان، والحاضرون من جمعية كيان.