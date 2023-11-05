"مجلس الجمعيات الأهلية" يطلق أعمال حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية

وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية المتعددة بهدف تجويد مخرجات الجمعيات الأهلية وتعظيم نتائجها ومضاعفة أثرها على المجتمع، وتوجيه الجهود والموارد نحو تعزيز القدرات: الإستراتيجية و التنظيمية و التشغيلية.