"مجلس الجمعيات الأهلية" يطلق أعمال حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية

أطلق مجلس الجمعيات الأهلية اليوم أعمال حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية كأكبر مشروع تنموي في مجال الحاضنات والمسرّعات الاجتماعية في 13 منطقة حول المملكة.
ويضم المشروع 130 مقعداً للجمعيات الأهلية ليصل المشروع لأكثر من 800 مستفيد ومشارك يقدم لهم الدعم والمساندة من خلال فريق عمل مختص.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية عبدالمجيد الدهمشي أن الحاضنة تساهم في دعم ومساندة الجمعيات الناشئة خلال السنوات الأولى، وكذلك الجمعيات المتعثرة التي بحاجة إلى الدعم المتخصص لمساعدتها على تجاوز التحديات المحيطة بها.
وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية المتعددة بهدف تجويد مخرجات الجمعيات الأهلية وتعظيم نتائجها ومضاعفة أثرها على المجتمع، وتوجيه الجهود والموارد نحو تعزيز القدرات: الإستراتيجية و التنظيمية و التشغيلية.
وقال "الدهمشي" إن الحاضنة تأتي ضمن دور المجلس المتمثل في تمكين الجمعيات الأهلية عبر توفير بيئات ممكنة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، ومن خلال فتح فرص الشراكة مع الجهات ذات العلاقة والتي تسهم في بناء جمعية أهلية تلبي احتياجات المجتمع وفق ما رسمته رؤية المملكة 2030.