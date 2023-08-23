محافظ الخرج يرعى حفل إطلاق استراتيجية الغرفة التجارية وتوقيع الشراكات

وأكد حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالسعودية، أن اتحاد الغرف يدعم التوجهات الحديثة في إدارة الملفات الاقتصادية وتطويرها، بالتعاون مع الغرف، وأن غرفة الخرج اتخذت خطوة تؤكد مُضي الغرفة قُدمًا في سبيل النهوض بقطاع الأعمال وتحفيزه؛ لتكون الخرج رائدة في هذا المجال.