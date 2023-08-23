محافظ الخرج يرعى حفل إطلاق استراتيجية الغرفة التجارية وتوقيع الشراكات

رعى الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود، محافظ الخرج، حفل إطلاق استراتيجية غرفة الخرج، وتوقيع الشراكات الاستراتيجية.
وصرَّح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الخرج، المهندس عبدالعزيز الشريف، بأن الاستراتيجية تهدف إلى تعريز نمو القطاع الاقتصادي والصناعي بالمحافظة، وتوسيع دائرة مشاركة رجال الأعمال، وتسهيل الأعمال؛ لتكون المحافظة بيئة استثمارية مثالية وملائمة للأعمال؛ لامتلاكها ميزات نسبية مناسبة للاستثمار.
وأكد حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية بالسعودية، أن اتحاد الغرف يدعم التوجهات الحديثة في إدارة الملفات الاقتصادية وتطويرها، بالتعاون مع الغرف، وأن غرفة الخرج اتخذت خطوة تؤكد مُضي الغرفة قُدمًا في سبيل النهوض بقطاع الأعمال وتحفيزه؛ لتكون الخرج رائدة في هذا المجال.
وقد اشتملت الاستراتيجية على مرتكزات تحفز القطاع الاقتصادي، وتضمن الاستدامة وتسهيل الإجراءات، والتطوير الرقمي، وتوسيع دائرة مساهمة القطاع الاقتصادي لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، التي تساهم في رفع الناتج المحلي، وفتح فرص وظيفية مستدامة.