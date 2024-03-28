مكة.. "بركم" تقيم حفل إفطارها الرمضاني بحضور كبار السن

وتم في ختام حفل الإفطار استعراض تقرير عن أعمال وبرامج الجمعية في خدمة كبار السن والوالدين، وكذلك بعض الإنجازات المحققة خلال عام 2023م، ومنها حصولها على درجة (؜97.33 ٪) في معيار الالتزام والامتثال والشفافية والإفصاح والسلامة المالية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.