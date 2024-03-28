مكة.. "بركم" تقيم حفل إفطارها الرمضاني بحضور كبار السن

أقامت جمعية بالوالدين إحسانًا "بركم" بمنطقة مكة المكرمة، مساء الخميس 18 رمضان 1445هـ، حفل الإفطار السنوي في مقرها بمكة وبحضور عددٍ من المستفيدين والمسؤولين والضيوف الكرام.
شارك في الحفل أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو جمعية بركم، إضافة إلى نُخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاعات الخيرية والاجتماعية بمدينة مكة.
وتم في ختام حفل الإفطار استعراض تقرير عن أعمال وبرامج الجمعية في خدمة كبار السن والوالدين، وكذلك بعض الإنجازات المحققة خلال عام 2023م، ومنها حصولها على درجة (97.33 ٪) في معيار الالتزام والامتثال والشفافية والإفصاح والسلامة المالية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.