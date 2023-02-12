"تقنية الطائف" تكرّم اللجان العاملة من منسوبيها

وفي بداية الحفل، قدّم وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد بن محمد المالكي عرضًا مرئيًا عن رحلة الاعتماد المؤسسي منذ بدء تشكيل اللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة الجودة في الميدان ساهمت في حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي.