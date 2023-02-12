"تقنية الطائف" تكرّم اللجان العاملة من منسوبيها

أقامت الكلية التقنية بالطائف حفلًا تكريميًا لمنسوبيها في اللجان العاملة بمناسبة حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي الكامل من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بحضور عميد الكلية خالد بن سعيد الغامدي، ووكلاء ورؤساء الأقسام، ومنسوبي الكلية من مدربين وإداريين.
وفي بداية الحفل، قدّم وكيل الكلية لضبط الجودة المهندس خالد بن محمد المالكي عرضًا مرئيًا عن رحلة الاعتماد المؤسسي منذ بدء تشكيل اللجان الفرعية، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة الجودة في الميدان ساهمت في حصول الكلية على الاعتماد المؤسسي.
بعد ذلك ألقى عميد الكلية، خالد الغامدي كلمة هنأ فيها الجميع بتحقيق شهادة الاعتماد المؤسسي، وشكر كافة أعضاء اللجان العاملة طوال الفترة الماضية منذ اختيار الكلية وحتى انتهاء الزيارة الميدانية لفريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.
وفي نهاية الحفل تم تكريم الجميع، والتُقِطَت الصور التذكارية.