انطلاق مهرجان "الأشرفية بارك٢" بفعاليات ومناطق بيع متنوعة..غدًا

ونجحت بلدية عنيزة في تنظيم المهرجانات والفعاليات الموسمية بجهود فردية ذاتية ضمن مشاركاتها الاجتماعية لتحريك العجلة الاقتصادية، وإيجاد محاضن سياحية لتسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، مع خلق وظائف وفرص عمل للسعوديين من الجنسين وتسويق المنتجات المحلية، كمهرجان حياة الورد الذي يُشجع على تنمية الغطاء النباتي وتذكية ثقافة المحافظة على الورد مسجلًا حضورًا كبيرًا، وحظي بتشريف وثناء أمير القصيم، إضافة لوقوفها كراعٍ مشارك في بقية الفعاليات، وآخرها "الأشرفية بارك٢" الذي أوجد فرص عمل موسمية لأصحاب المهن عبر تخصيص نقاط بيع للحرفيات والأيادي النسائية السعودية.