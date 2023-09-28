بفعاليّات متنوعة.. الكلية التقنية للبنات بالقويعية تحتفي باليوم الوطني الـ 93

احتفت الكلية التقنية للبنات بالقويعية باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار(نحلم ونحقق) بفعاليّات متنوعة بحضور عميدة الكلية نورة سعيدان العتيبي والجهاز الإداري والتدريبي، وبمشاركة فاعلة من المتدربات حيث شملت الفعاليّات على حفل خطابي ومسابقات ثقافية وأركان متنوعة (الرسم على الوجه، التعبير عن الوطن، هدايا وتوزيعات) وفعاليّة رفع العلم السعودي مع ترديد النشيد الوطني.