بفعاليّات متنوعة.. الكلية التقنية للبنات بالقويعية تحتفي باليوم الوطني الـ 93

احتفت الكلية التقنية للبنات بالقويعية باليوم الوطني الـ 93 تحت شعار(نحلم ونحقق) بفعاليّات متنوعة بحضور عميدة الكلية نورة سعيدان العتيبي والجهاز الإداري والتدريبي، وبمشاركة فاعلة من المتدربات حيث شملت الفعاليّات على حفل خطابي ومسابقات ثقافية وأركان متنوعة (الرسم على الوجه، التعبير عن الوطن، هدايا وتوزيعات) وفعاليّة رفع العلم السعودي مع ترديد النشيد الوطني.
كما تضمنت الفعاليّات زيارة للمرضى بمستشفى القويعية العام من قِبل فريق الكشافة التي قدمت الهدايا الوطنية كما شارك فريق التطوع في تنظيم حفل محافظة القويعية الرسمي والذي استمر ليومين متتاليين.
وأكدت عميدة الكلية العتيبي أنّ هذه المناسبة الغالية تأتي والمملكة تعيش في أمنٍ وأمانٍ ورخاءٍ واستقرارٍ، مشيدة بشعار اليوم الوطني السعودي الـ 93 الذي يعكس مسيرة النهضة التنموية الشاملة والواعدة.
وأضافت أن الكلية التقنية للبنات بالقويعية تشارك فرحة الوطن بهذه المناسبة العزيزة على كل مواطن سعودي بفعاليّات وطنية متنوعة بمشاركة المتدربات بالكلية من منطلق تعزيز الروح الوطنية للمتدربات ومنسوبات الكلية وتشديدًا على الولاء للقيادة الرشيدة وللوطن الغالي.