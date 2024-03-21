"صحة مكة" تحتضن الدورة التدريبية لبرنامج مكافحة التدخين والتحول الصحي بالسعودية

استضافت صحة منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، الدورة التدريبية لمؤشرات الأداء والتحول الصحي، لبرنامج مكافحة التدخين، بحضور الأعضاء بمختلف مديريات الصحة والتجمعات في المملكة العربية السعودية.
وصرح مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الزهراني بأن الدورة التدريبية شهدت حضور مشاركين من جميع مناطق المملكة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مؤشرات أداء التدخين والتحول الصحي، على المستوى العلاجي والتوعوي، وتفعيل الأنظمة والتشريعات التي تخص اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالإضافة إلى مناقشة الأفكار والمقترحات لتنفيذ البرامج التوعوية والعلاجية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بحضور ممثلي وزارة الصحة.
وأكد "الزهراني" أن مؤشرات الأداء خلال هذا العام 2024 ستضيف لمنظومة الخدمات الصحية الشيء الكثير على مستوى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بشكل خاص، وعلى سائر أفراد المجتمع بشكل عام.