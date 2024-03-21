"صحة مكة" تحتضن الدورة التدريبية لبرنامج مكافحة التدخين والتحول الصحي بالسعودية

وصرح مدير برنامج مكافحة التدخين بصحة منطقة مكة المكرمة الدكتور علي الزهراني بأن الدورة التدريبية شهدت حضور مشاركين من جميع مناطق المملكة، حيث تم خلال اللقاء مناقشة مؤشرات أداء التدخين والتحول الصحي، على المستوى العلاجي والتوعوي، وتفعيل الأنظمة والتشريعات التي تخص اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالإضافة إلى مناقشة الأفكار والمقترحات لتنفيذ البرامج التوعوية والعلاجية في جميع مناطق المملكة العربية السعودية بحضور ممثلي وزارة الصحة.