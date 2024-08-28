"بيئة مكة" تدشن حملة التعريف بأسواق النفع العام بالطائف

ثم ورقة بعنوان "معاملات ما بعد الحصاد للحفاظ على جودة المنتجات في الأسواق" ألقاها المهندس زيد المشيلح مدير إدارة التسويق الزراعي؛ ثم ورقة بعنوان "دور الجمعيات التعاونية الزراعية في أسواق النفع العام" ألقاها الدكتور أحمد الزاير مدير إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية؛ ثم اختتمت أوراق العمل بورقة عن "أهم خدمات مرشدك الزراعي ودوره في زيادة تسويق منتجات المزارع بأسواق النفع العام" قدمها سليمان النشار نائب مدير إدارة الاتصال المعرفي. واختتمت الفعالية بتكريم عدد من المزارعين والمهتمين الذين عرضوا منتجاتهم من الفاكهة الصيفية التي تشتهر بها محافظة الطائف مثل الرمان والعنب والتين؛ وقدمت لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.