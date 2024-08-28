"بيئة مكة" تدشن حملة التعريف بأسواق النفع العام بالطائف

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الإدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية بالوكالة المساعدة للمنشآت والخدمات الزراعية بوكالة الزراعة اليوم الأربعاء، حملة توعوية "للتعريف بالأنظمة واللوائح والتشريعات الصادرة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم الأعمال الرقابية والصحية والإدارية بأسواق النفع العام"، وذلك بسوق الخضار والفواكه المركزي بالطائف.
وقال مدير عام الدارة العامة للتسويق والجمعيات الزراعية المهندس إبراهيم الخليل؛ إن الفعالية تهدف إلى التعريف بأحدث الأنظمة في مجال القطاع الزراعي في المملكة، وكذلك استعراض كل ما يتعلق بسلاسل الغذاء وأسواق النفع العام وضمان جودة المنتجات المعروضة، مع الحرص على مشاركة المزارعين ومربي الماشية والنحالين وغيرهم في تفعيل هذه الأنظمة وتعريفهم بالأساليب العلمية لتطوير المنتجات الزراعية وتحسينها وتسويقها بالطرق الصحيحة.
فيما أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن الفرع يعمل على رفع مستوى مشاركة الجمعيات الزراعية بالمنطقة وتفعيل دورها بشكل أكبر لخدمة المزارعين والاستفادة من الخبرات التي تضمها هذه الجمعيات، مشيرًا إلى أن الفعالية تشتمل على أوراق علمية يقدمها العديد من المختصين في مجالات سلاسل الغذاء والأنظمة الزراعية.
وقد بدأت الفعالية بورقة بعنوان "التعريف بأنظمة أسواق النفع العام وشرح دليل الأسواق وضوابط مقدمي الخدمة" قدمها الدكتور عبدالله الحصان مدير إدارة أسواق النفع العام؛ ثم ورقة بعنوان "نبذة عن أسواق النفع العام بمنطقة مكة المكرمة بين الرقابة والإدارة والتحديات" قدمها المهندس جمعان الزهراني مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بمنطقة مكة المكرمة؛ تلاه ورقة بعنوان (الرقابة على الأسواق عن طريق منصة ميداني) قدمها عبدالرحمن الفالح (خبير استشارات أعمال الإدارة العامة للرقابة ومتابعة أداء الفروع).
كما جرى استعراض ورقة بعنوان "الكشف عن متبقيات المبيدات في أسواق النفع العام" والتي قدمها مدير إدارة مختبرات الصحة النباتية بمركز "وقاء" المهندس فيصل بوشلبي, ثم قدم ماجد العتيبي من الشركة الوطنية للخدمات الزراعية ؛ وورقة بعنوان "تراخيص أسواق النفع العام"، ثم قدمت ورقة بعنوان"دور إدارة الزراعة العضوية بضبط المنتجات العضوية بالأسواق" قدمها المهندس بدر المطيري (مستشار الزراعة العضوية).
ثم ورقة بعنوان "معاملات ما بعد الحصاد للحفاظ على جودة المنتجات في الأسواق" ألقاها المهندس زيد المشيلح مدير إدارة التسويق الزراعي؛ ثم ورقة بعنوان "دور الجمعيات التعاونية الزراعية في أسواق النفع العام" ألقاها الدكتور أحمد الزاير مدير إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية؛ ثم اختتمت أوراق العمل بورقة عن "أهم خدمات مرشدك الزراعي ودوره في زيادة تسويق منتجات المزارع بأسواق النفع العام" قدمها سليمان النشار نائب مدير إدارة الاتصال المعرفي. واختتمت الفعالية بتكريم عدد من المزارعين والمهتمين الذين عرضوا منتجاتهم من الفاكهة الصيفية التي تشتهر بها محافظة الطائف مثل الرمان والعنب والتين؛ وقدمت لهم الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.