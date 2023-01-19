في أسبوعها الثاني.. بلدية روضة سدير تقيم عددًا من الأنشطة في مبادرة "كشتة"

تقيم بلدية روضة سدير، برامج متنوعة يومي الخميس والجمعة ضمن مبادرة "كشتة"، التي أطلقها أمين منطقة الرياض، ودشنها وكيل الأمين للبلديات الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف لعدد من بلديات المنطقة، وتستمر لمدة شهرين خلال الفترة الشتوية.
وخلال المبادرة -هذا الأسبوع- سيتم استكمال دوري كرة القدم للمدارس الابتدائية على أحد ملاعب البلدية بالشراكة مع نادي الاعتماد بروضة سدير الخميس.
كما ستقيم البلدية يوم الجمعة برامج متنوعة، تتمثل في مشاركة عدد من الشعراء والرواة، وعازف الربابة، وكشتات الشباب، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتها من الأكلات الشعبية.
وقال رئيس بلدية روضة سدير مسفر القحطاني: إن مثل هذه الفعاليات تعود بالنفع على المشاركين من الأسر المنتجة وغيرهم؛ حيث تعمل البلدية على دعمهم بمثل هذه الفعاليات؛ معتبرًا أن استفادة المشاركين يُعد من أهم أهداف تلك المبادرة.
ورفع القحطاني شكره لأمين المنطقة ووكيل الأمين، على دعمهم لمثل هذه المبادرات، التي تضم عددًا من المخرجات النافعة للمشاركين والمجتمع.