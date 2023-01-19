في أسبوعها الثاني.. بلدية روضة سدير تقيم عددًا من الأنشطة في مبادرة "كشتة"

كما ستقيم البلدية يوم الجمعة برامج متنوعة، تتمثل في مشاركة عدد من الشعراء والرواة، وعازف الربابة، وكشتات الشباب، إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة من خلال عرض منتجاتها من الأكلات الشعبية.