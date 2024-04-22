"تعليم الطائف" يدرب طلاب تبوك على برنامج العربة العلمية المتنقلة

واستهدف التدريب أكثر من (1200 طالب وطالبة)؛ لتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو تعلُّم العلوم، ومشاهدة تطبيقات علمية مبتكرة، إضافة إلى برنامجَين تدريبيَّين لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين والمعلمات في الرياضيات والحاسب الآلي، استهدفا 150 معلمًا ومعلمة (برنامج تطبيقات تقنية للتعلم بالمشروعات في ضوء منحى STEM التكاملي) و(برنامج التفكير التصميمي)، الذي يساهم في تصميم الحلول التعليمية، والقدرة على توليد الأفكار غير المعتادة والمتجددة من خلال التدريب على أنشطة مختلفة للتمكن من انتقاء الأفكار وتنقيحها؛ للوصول لأفضل الحلول الإبداعية.