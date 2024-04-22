"تعليم الطائف" يدرب طلاب تبوك على برنامج العربة العلمية المتنقلة

نفَّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في المركز العلمي عددًا من البرامج، منها برنامج العربة العلمية، وذلك ضمن الاتفاقية المبرمة مع مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية بتبوك.
ويأتي ذلك ضمن التعاون المشترك بين إدارة تعليم الطائف ومدارس الملك عبدالعزيز لتقديم برامج نوعية عدة ممثلة في برامج مركز الطائف العلمي لتبادل الخبرات بين إدارتَي تعليم الطائف وتبوك. فيما اشتمل البرنامج على عدد من الورش، بواقع خمس ورش علمية وفق منهجية stem.
واستهدف التدريب أكثر من (1200 طالب وطالبة)؛ لتعزيز الاتجاه الإيجابي نحو تعلُّم العلوم، ومشاهدة تطبيقات علمية مبتكرة، إضافة إلى برنامجَين تدريبيَّين لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين والمعلمات في الرياضيات والحاسب الآلي، استهدفا 150 معلمًا ومعلمة (برنامج تطبيقات تقنية للتعلم بالمشروعات في ضوء منحى STEM التكاملي) و(برنامج التفكير التصميمي)، الذي يساهم في تصميم الحلول التعليمية، والقدرة على توليد الأفكار غير المعتادة والمتجددة من خلال التدريب على أنشطة مختلفة للتمكن من انتقاء الأفكار وتنقيحها؛ للوصول لأفضل الحلول الإبداعية.