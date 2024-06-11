"وقاء مكة" يشارك في المعرض الأمني بالبهيتة

يُشار إلى أن فرع مركز "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة يواصل جهوده في مكافحة نواقل الأمراض للحد من الأمراض المعدية والمشتركة بين الحيوان والإنسان، وتلعب فرق السيطرة على الأمراض الوبائية دورًا مهمًا في الكشف على إرساليات المواشي بشكل دقيق، والتأكد من مصدرها وسلامتها، وإصدار الفسوحات اللازمة عبر المنافذ المؤدية للعاصمة المقدسة إلى جانب أعمال الرقابة على أسواق الماشية والمسالخ لتطبيق الإجراءات الصحية وضمان سلامة المنتجات الحيوانية أثناء موسم الحج. بالإضافة إلى ذلك، تقوم فرق الصحة النباتية بمهام استكشاف ومراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي والنطاطات والجندب الأسود خارج النطاق العمراني.