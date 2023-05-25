أمين الطائف: هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية

ولعل من إيجابيات الشراكة المجتمعية تحويل التفكير من النمط الفردي إلى الجماعي، والتكامل بين القطاعات العامة والخاصة والخيرية للمساهمة في تحقيق تنمية بلدية تلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع، وعملت الأمانة على زيادة دور القطاع غير الربحي في العمل التنموي، وتهيئة بيئة تشريعية محفزة للمشاركة المجتمعية، ووقعت العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع غير الربحي ودعمت برامجها الإنسانية، كما خطت الأمانة خطوات جادة لحماية البيئة من خلال حملات شارك فيها متطوعون ومتطوعات من شباب وفتيات وطننا الغالي، وتم إطلاق مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة والتطوعية.