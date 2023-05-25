أمين الطائف: هدفنا بالأمانة الانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية

أوضح مدير عام الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة محافظة الطائف فايز الثبيتي، بأن أمانة الطائف تعمل من خلال منصاتها الإلكترونية على تفعيل الخدمة التواصلية والتفاعلية مع كافة أطياف المجتمع، مساهمةً منها في تعزيز المشاركة المجتمعية، وإشراكهم في صنع القرارات التنموية والتطويرية بالمحافظة.
وتبذل وزارة الشؤون البلدية والقروية على تنمية المجتمع والعمل على ازدهاره من خلال إتاحة الفرصة للشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها خدمة المجتمع في مختلف المجالات وبالذات المجال البلدي، وقد كان لنمو الوعي الاجتماعي والثقافي بين أفراد المجتمع في إنجاح هذه المشاركات لصياغة الأهداف وترجمتها واقعياً.
وجاءت رؤية المملكة 2030 لتعزز تنمية المجتمع من خلال أهم محاور الرؤية الثلاثة "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح" ما أوجد حراكاً فاعلاً في إشراك الجميع في عملية التنمية الشاملة، وتهدف المشاركة المجتمعية إلى دعم الأفراد في المجتمع وتعزيز التنمية المجتمعية في العديد من المجالات، ودعم انتماء المواطنين لمجتمعهم ووطنهم، وتعزيز وتوفير نوع من التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالتعاون مع القطاع الثالث غير الربحي، ومساندة الأمانة في تقديم الخدمات بجودة عالية لتتماشى مع مبادرات جودة الحياة.
ولعل من إيجابيات الشراكة المجتمعية تحويل التفكير من النمط الفردي إلى الجماعي، والتكامل بين القطاعات العامة والخاصة والخيرية للمساهمة في تحقيق تنمية بلدية تلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع، وعملت الأمانة على زيادة دور القطاع غير الربحي في العمل التنموي، وتهيئة بيئة تشريعية محفزة للمشاركة المجتمعية، ووقعت العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع غير الربحي ودعمت برامجها الإنسانية، كما خطت الأمانة خطوات جادة لحماية البيئة من خلال حملات شارك فيها متطوعون ومتطوعات من شباب وفتيات وطننا الغالي، وتم إطلاق مشاريع ومبادرات المسؤولية الاجتماعية المستدامة والتطوعية.
ولقد لقيت المشاركة المجتمعية بالأمانات والبلديات دعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل لتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة، وتوسيع المشاركة التطوعية، واستقطاب المتطوعين كأصدقاء للعمل البلدي، والانتقال بالمشاركة المجتمعية من التلقائية إلى الاحترافية، وتنظيم المشاركة البلدية في الأيام العالمية ومن أهمها اليوم العالمي للتطوع والمسؤولية الاجتماعية والأيام العالمية ذات العلاقة بالعمل البلدي.