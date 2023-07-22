"جمعية تنامي" تسوّق 13 مشروعًا ومبادرة لخدمة القطاع غير الربحي

وتعد جمعية تنامي، جمعية متخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي الهادف إلى بناء نموذج مؤسسي للشراكات المجتمعية، والتي أطلقت عددًا من المبادرات الريادية الهادفة إلى تنمية وتطوير كيانات القطاع غير الربحي، خصوصًا الناشئة منها.