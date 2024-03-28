محافظ القنفذة يرعى برنامج الإفطار الجماعي السنوي الثاني لجمعية عهد لرعاية الأيتام

رعى محافظُ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، برنامجَ الإفطار الجماعي السنوي الثاني الذي أقامته جمعية عهد لرعاية الأيتام بالمظيلف شمال محافظة القنفذة لأبنائها الأيتام، بإشراف المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة.
وبحضور عدد من الوجهاء والأعيان والأهالي، ومديري الإدارات الحكومية، ومديري مؤسسات القطاع غير الربحي، ورجال الأعمال والمؤثرين.
وبحضور محمد عبدلي المشرف العام على برنامج عناية، الذي تشارك فيه جمعيات أيتام المملكة، بإشراف عام من المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام بالمملكة.
وقد جرى تدشين النسخة الثانية من البرنامج لمشاركة الجمعية فئة "بنين" بدعم من مؤسسة عبداللطيف العيسي الخيرية؛ حيث حقّقت الجمعية في النسخة الأولى من البرنامج أعلى معايير الجودة في مؤشرات الأداء على مستوى جمعيات المملكة المشاركة.
وبرنامج عناية هو برنامج قيمي يحتوي على عدد من المسارات؛ منها: الإيماني، والشرعي، والنفسي، والصحي، وغير ذلك.
ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن أحمد الزبيدي، أن الجمعية ترعى "1573" يتيمًا ويتيمة. وأشار الزبيدي إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية من الأرامل "397"، وعدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية "505" أسر. وأضاف الزبيدي: أن الجمعية حققت، بحمد الله تعالى، درجة "100%" للعام الثاني على التوالي في تطبيق معايير الحوكمة في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والإفصاح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعامي 21 و22م.
وقدّم الزبيدي شكره لمحافظ القنفذة على رعايته لبرامج الجمعية ولجميع الداعمين؛ لدعمهم المستمر وعطاءاتهم المتدفقة ولأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية وللإدارة التنفيذية بالجمعية.