محافظ القنفذة يرعى برنامج الإفطار الجماعي السنوي الثاني لجمعية عهد لرعاية الأيتام

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن أحمد الزبيدي، أن الجمعية ترعى "1573" يتيمًا ويتيمة. وأشار الزبيدي إلى أن عدد المستفيدين من خدمات الجمعية من الأرامل "397"، وعدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية "505" أسر. وأضاف الزبيدي: أن الجمعية حققت، بحمد الله تعالى، درجة "100%" للعام الثاني على التوالي في تطبيق معايير الحوكمة في معيار الالتزام والامتثال ومعيار الشفافية والإفصاح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لعامي 21 و22م.