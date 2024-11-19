مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تسهم في تمكين 2479 مستفيداً من المساكن في منطقة تبوك

وتابع "الكريديس": "نسعى جاهدين إلى بناء شراكات إستراتيجية مع جميع الأطراف المبادرين في المسؤولية الاجتماعية، من جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، لتحقيق أثر تنموي ملموس يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وما تحقق في تبوك ليس إلا محطة في مسيرتنا نحو تعظيم الأثر في جميع مناطق المملكة، ونحن ملتزمون بتطوير مبادراتنا وبرامجنا وحلولنا لتكون أكثر شمولية وتأثيراً، بما يعكس رؤية المؤسسة لدعم الفئات الأشد حاجة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع غير الربحي للإسكان".