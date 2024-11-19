مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية تسهم في تمكين 2479 مستفيداً من المساكن في منطقة تبوك

في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر الأشد حاجة، أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" عن مساهمتها في تمكين أكثر من 2479 مستفيداً من الأسر الأشد حاجة للمسكن الملائم في منطقة تبوك حتى نهاية الربع الثالث للعام 2024م، ما ساهم في تلبية احتياجات عدد من الأسر المستحقة واستدامة العطاء في المملكة.
ورفع الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، عبدالعزيز بن صالح الكريديس أسمى آيات الشكر والتقدير للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على ما وجدته المؤسسة من دعم وتمكين من سموه الكريم لحملة جود تبوك.
وأضاف قائلاً: بتوجيهات ودعم وتمكين وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس الأمناء ماجد بن عبدالله الحقيل نعتز في مؤسسة "سكن" بمساهمتنا في تمكين 2479 مستفيداً من الأسر الأشد حاجة للمسكن في منطقة تبوك، وهو إنجاز يعكس جهودنا المستمرة مع شركائنا من المانحين والداعمين والأفراد لتوفير حلول سكنية مبتكرة ومستدامة تتناسب مع احتياجات الأسر المستحقة وتضمن لها حياة كريمة.
وتابع "الكريديس": "نسعى جاهدين إلى بناء شراكات إستراتيجية مع جميع الأطراف المبادرين في المسؤولية الاجتماعية، من جهات حكومية وخاصة وغير ربحية، لتحقيق أثر تنموي ملموس يسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي، وما تحقق في تبوك ليس إلا محطة في مسيرتنا نحو تعظيم الأثر في جميع مناطق المملكة، ونحن ملتزمون بتطوير مبادراتنا وبرامجنا وحلولنا لتكون أكثر شمولية وتأثيراً، بما يعكس رؤية المؤسسة لدعم الفئات الأشد حاجة وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع غير الربحي للإسكان".
وتعد مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” مؤسسة أهلية يرأس مجلس أمنائها معالي وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وتسعى إلى تحفيز العطاء والمشاركة المجتمعية من خلال مبادرات مبتكرة من بينها مبادرة “جود الإسكان” ومبادرة “حل للابتكار الإسكاني”، حيث تعمل "سكن" على ريادة وتمكين قطاع الإسكان غير الربحي لتوفير حلول مستدامة.