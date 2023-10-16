كلية الاتصالات بجدة تنفّذ حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن المبادرة تأتي ضمن البرامج التي تنفّذها الكلية؛ بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة التي تساهم في زيادة عدد المطعّمين وخفض معدل المصابين المنومين بالمستشفيات بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.