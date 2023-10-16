كلية الاتصالات بجدة تنفّذ حملة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

نظّمت كلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة، اليوم، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة جدة، حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمنسوبي الكلية في إطار التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة للتوعية ونشر الوقاية الصحية بين منسوبيها.
وأوضح عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن المبادرة تأتي ضمن البرامج التي تنفّذها الكلية؛ بهدف تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع ورفع مستوى الوعي الصحي والحث على اتباع السلوكيات السليمة التي تساهم في زيادة عدد المطعّمين وخفض معدل المصابين المنومين بالمستشفيات بسبب الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.
من جهة أخرى نظمت الكلية لقاء توظيف لخريجيها بالتعاون مع مصنع الأدوية المتقدمة.
وتأتي هذه الخطوة من قسم التنسيق الوظيفي الذي يقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لبحث الفرص الوظيفية لخريجي الكلية.