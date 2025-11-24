جمعية كفى تقدم 500 استشارة طبية و1000 بروشور توعوي في "خلك واعي 3"

نفّذت جمعية كفى مبادرة "نقّي" بحديقة الأمير ماجد – رحمه الله – بالشراكة مع أمانة جدة، ضمن حملة "خلك واعي 3" تحت شعار "حياة آمنة.. بلا إدمان"، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر السموم والإدمان.
وشهدت المبادرة فعاليات متنوعة عبر عدد من الأركان المصاحبة، شملت: ركن التوعية والتثقيف، ركن العيادة، ركن الألعاب الحركية، ركن الأطفال (التلوين)، ركن الرسم على الوجه، وركن الهدايا.
وأُقيم البرنامج على مدى يومين، واستفاد منه أكثر من 2500 زائر من العائلات. وقدم فريق "كفى"، الذي يضم نخبة من الأطباء والمختصين والمتطوعين، 500 استشارة طبية، إلى جانب توزيع 1000 بروشور توعوي لتعزيز الوعي والوقاية.
وأوضح مدير جمعية كفى بجدة الدكتور سلطان السلمي، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الجمعية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن "كفى" ماضية في رسالتها لحماية الأجيال من مخاطر الإدمان، وتسعى من خلال هذه الحملات إلى تقديم محتوى توعوي تفاعلي يسهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على اتخاذ قرارات صحية تعزز جودة الحياة.
وأضاف السلمي أن الشراكة مع أمانة جدة كان لها أثر كبير في نجاح الفعالية، مشيدًا بالدعم والتفاعل المجتمعي الذي يعكس اهتمام الجميع ببناء بيئة صحية وآمنة.