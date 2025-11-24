جمعية كفى تقدم 500 استشارة طبية و1000 بروشور توعوي في "خلك واعي 3"

وأوضح مدير جمعية كفى بجدة الدكتور سلطان السلمي، أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التوعوية التي تنفذها الجمعية للوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكدًا أن "كفى" ماضية في رسالتها لحماية الأجيال من مخاطر الإدمان، وتسعى من خلال هذه الحملات إلى تقديم محتوى توعوي تفاعلي يسهم في بناء مجتمع واعٍ قادر على اتخاذ قرارات صحية تعزز جودة الحياة.