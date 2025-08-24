مناطق
3043 متدربة تبدأ الدبلوم الصباحي في الكلية التقنية للبنات بجدة
اللياتي: نوفّر بيئة آمنة ومحفزة ونرعى الموهوبات في 3 تخصصات تقنية
استقبلت الكلية التقنية للبنات بجدة، صباح اليوم الأحد، (3043) متدربة منتظمة في برامج الدبلوم الصباحي، وسط أجواء تنظيمية وتجهيزات تعليمية متكاملة.
وأكّدت عميدة الكلية، الدكتورة عفراء اللياتي، أن الكلية تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للمتدربات، إلى جانب تقديم برامج متخصصة لرعاية الموهوبات، وتمكينهن من تطوير مهاراتهن واستثمار قدراتهن بما يخدم سوق العمل.
وأوضحت "اللياتي" أن الكلية تضم ثلاثة أقسام رئيسة: قسم تقنية تصميم وتصنيع الأزياء، وقسم تقنية التزيين والتجميل، وقسم تقنية الأعمال، مؤكدة أن كل قسم يقدّم محتوى تدريبيًا متطورًا يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في تمكين المرأة وتأهيلها تقنيًا ومهنيًا.