حائل.. مبادرة لتشجير مركز الهويدي بمحافظة الغزالة بمشاركة عدة جهات

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات تشجير محافظة الغزالة والمراكز التابعة لها، التي حظيت بموافقة أمير منطقة حائل، حيث تم إطلاق المبادرة مسبقاً في المحافظة ومازالت مستمرة.