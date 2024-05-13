حائل.. مبادرة لتشجير مركز الهويدي بمحافظة الغزالة بمشاركة عدة جهات

أطلق محافظ الغزالة بمنطقة حائل، مناور بن شبّاب الشريطي اليوم، مبادرة تشجير مركز الهويدي التابع للمحافظة بحضور رئيس مركز الهويدي فيصل بن مقبل الجندل؛ وذلك تفعيلاً لمبادرة السعودية الخضراء وتحقيقاً لمستهدفاتها.
وشهد إطلاق المبادرة مشاركة الإدارات الحكومية، وعدداً من المبادرين، بالإضافة إلى تفاعل عدد من أهالي مركز الهويدي بمبادرة التشجير.
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات تشجير محافظة الغزالة والمراكز التابعة لها، التي حظيت بموافقة أمير منطقة حائل، حيث تم إطلاق المبادرة مسبقاً في المحافظة ومازالت مستمرة.