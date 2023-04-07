100 كشاف من "تعليم جدة" يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمطار المؤسس

وتفصيلاً، أوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع "لبَّيك" الكشفي التطوعي عوض العتيبي أنه بتوجيه من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة د. نايف الزارع، تستمر مشاركة طلاب وقادة كشافة تعليم جدة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين في شهر رمضان المبارك، وهي خدمة تطوعية سنوية تقدم من خلالها كشافة تعليم جدة وجبات الإفطار للمعتمرين ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي "لبَّيك" بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، ومنها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وشركة مطارات جدة وإدارة فرع وزارة الحج والعمرة وجمعية هدية الحاج والمعتمر التي تقدم للصائمين ما يقارب 5000 وجبة يومياً بالمطار وصالة الحجاج، مشيراً إلى تطوع 107 طلاب "كشاف وقائد ومشرف كشفي" لتقديم الخدمات التي يحتاجها القادمون لأداء مناسك العمرة بصالات القدوم والمغادرة بالمطار وتقدم الخدمات عبر مجموعات يومية بنظام الورديات.