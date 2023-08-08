أمير تبوك يستقبل "السويلم " ويستعرض اللوائح الجديدة لمركز تنمية القطاع غير الربحي

وأكد أمير تبوك أن المملكة رائدة في القطاع غير الربحي، وقد هيأت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – البرامج والمبادرات المختلفة التي تسهم وتعزز من فعالية القطاع غير الربحي في المجتمع ، مشيراً سموه إلى أهمية العمل الإنساني المتجسد في جهود القطاع غير الربحي والذي لا يقتصر في الجانب المادي فقط .