أمير تبوك يستقبل "السويلم " ويستعرض اللوائح الجديدة لمركز تنمية القطاع غير الربحي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم، والوفد المرافق له .
واستمع أمير المنطقة إلى شرح عن اللوائح والتشريعات الجديدة التي تخص المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ومن أبرزها القواعد التنظيمية للصناديق العائلية واللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي تسهم في تعزيز قدرات القطاع غير الربحي وتفعيل دوره في تحقيق التطور المستدام والتنمية الشاملة.
وأكد أمير تبوك أن المملكة رائدة في القطاع غير الربحي، وقد هيأت الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – البرامج والمبادرات المختلفة التي تسهم وتعزز من فعالية القطاع غير الربحي في المجتمع ، مشيراً سموه إلى أهمية العمل الإنساني المتجسد في جهود القطاع غير الربحي والذي لا يقتصر في الجانب المادي فقط .
فيما أعرب "السويلم" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على حفاوة الاستقبال وعلى دعمه لأعمال المركز والمتابعة المستمرة لأعمال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والقطاع غير الربحي بالمنطقة .