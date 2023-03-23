للعام الخامس.. "تنمية الأفلاج" تستعد لتوزيع 350 وجبة إفطار يوميًا على المسافرين

تستعد جمعية تنمية الأفلاج لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين قبل وأثناء وقت الإفطار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتم توزيع نحو 350 وجبة إفطار يومياً على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة، شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى المتأخرين في الوصول إلى منازلهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة "فطورك علينا" التي تستمر للعام الخامس على التوالي ويقوم بتوزيعها شباب متطوعون من منطلق الدور المجتمعي للجمعية وفرقها التطوعية وإظهار روحانية الشهر الكريم، إضافة إلى تعزيز مكانة العمل التطوعي وغرس القيم الإيجابية في المجتمع وتماشياً مع قيم العطاء بالمملكة العربية السعودية في تقديم العمل التطوعي بأسلوب راقٍ يمثل القيم الإسلامية وتعاليم ديننا الإسلامي.