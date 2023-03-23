للعام الخامس.. "تنمية الأفلاج" تستعد لتوزيع 350 وجبة إفطار يوميًا على المسافرين

تستعد جمعية تنمية الأفلاج لتوزيع أكثر من 10 آلاف وجبة إفطار على المسافرين قبل وأثناء وقت الإفطار طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتم توزيع نحو 350 وجبة إفطار يومياً على المسافرين وسائقي الشاحنات أثناء تزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار على مداخل المحافظة، شمالاً وجنوباً، بالإضافة إلى المتأخرين في الوصول إلى منازلهم.