الهلال الأحمر يشارك الدفاع المدني في فرضية حريق بمنتزه رغدان

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، صباح يوم الثلاثاء الموافق 27 جمادى الأولى 1447هـ، بالتعاون مع الدفاع المدني بالمنطقة، في تنفيذ خطة فرضية لحادث حريق بمنتزه غابة رغدان، وذلك ضمن جهود رفع مستوى الجاهزية وتعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحوادث في المواقع المفتوحة.
وشارك في الفرضية عدد من الآليات شملت: 5 فرق إسعافية، وحافلة لتعدد الإصابات، وعربتين بولاريس، وعربة غولف، وعربتين للاستجابة السريعة، إلى جانب 35 موظفًا وموظفة، و30 متطوعًا ومتطوعة.
وتولّى مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة سلطان سعد المالكي قيادة الحدث، فيما قاد الأستاذ فيصل محمد الزهراني أعمال الفرضية ميدانيًا، بإسناد مباشر من الفرق المتخصصة.
وخلال الفرضية، تمت مباشرة 15 حالة إسعافية في 3 مواقع مختلفة، حيث جرى التعامل معها في منطقة الفرز المخصصة وفق البروتوكولات المعتمدة، ونُقلت الحالات بحسب توزيع المستشفيات في المنطقة.
وأكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أن هذه المشاركة تأتي في إطار التكامل والعمل المشترك مع الدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستجابة للحالات الطارئة.