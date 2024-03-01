حائل.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة مزايين الإبل في مهرجان "جادة الإبل"

وحصد المركز الثاني في فردي مفاريد قعدان "صفر" حمد العجمي، والمركز الثالث جاء من نصيب زايد المطيري، وحصل على المركز الرابع محمد القحطاني، وجاء محمد الدوسري خامس الترتيب. وحصل على المركز الثاني في فئة مفاريد بكار "حراير" مقبول الشراري، وجاء ثالثًا طارق الشراري، فيما حقق المركز الرابع فارس البلوي، وجاء مرزوق الشراري خامس الترتيب.