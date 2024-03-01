حائل.. إعلان أسماء الفائزين في مسابقة مزايين الإبل في مهرجان "جادة الإبل"

أعلنت لجنة التحكيم النهائي لمهرجان "جادة الإبل" اليوم نتائج الفائزين في مسابقة مزايين الإبل في سابع أيام منافسات المهرجان، لفئة مفاريد-قعدان "صفر"، ومفاريد بكار "حراير"، وفئة الجمل "30" صفر، بعد استعراضها أمام لجنة التحكيم.
وجاءت أسماء الفائزين في فئة مفاريد قعدان "للون الصفر" بأن حقق حمود المطيري المركز الأول، ورباح الحويطي المركز الأول في فئة مفاريد بكار "حراير"، وصاطي المطيري الأول في فئة الجمل "30" للون الصفر.
وحصد المركز الثاني في فردي مفاريد قعدان "صفر" حمد العجمي، والمركز الثالث جاء من نصيب زايد المطيري، وحصل على المركز الرابع محمد القحطاني، وجاء محمد الدوسري خامس الترتيب. وحصل على المركز الثاني في فئة مفاريد بكار "حراير" مقبول الشراري، وجاء ثالثًا طارق الشراري، فيما حقق المركز الرابع فارس البلوي، وجاء مرزوق الشراري خامس الترتيب.
وفي منافسات "فئة الجمل" صفر حصل حمد العجمي على المركز الثاني، وجاء جزاء العتيبي ثالثًا، وحقق بنش المطيري المركز الرابع، فيما حل زيد المطيري في خامس الترتيب.
وتستمر منافسات مهرجان "جادة الإبل" بحائل ليوم غد، وسيتم إعلان نتائج فئة جمل "مجاهيم"، ومفاريد قعدان "مجاهيم"، ودخول مفاريد قعدان وجمل للون الوضح.