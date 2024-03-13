جمعية حماية المستهلك تكرم الجهات والأفراد الداعمة لأهدافها خلال حفلها السنوي

وأضاف: مرت الجمعية بمراحل كثيرة، لتصل إلى مرحلة النضج، ومن ثم قياس نسبة رضاء المستهلكين التي ارتفعت، وبدأ يفهم دورها نسبة جيدة من المجتمع بشكل أفضل، نتيجة للحملات التوعوية المستمرة، مبيناً أن الجمعية اعتمدت في السابق على التوعية القانونية والتوجيه لجهات الاختصاص بعد وقوع المشكلة، ونشرت خلال السنوات السابقة أكثر من 1000 منشور توعوي، ولكن النتائج أثبتت أن التوعية القانونية نتائجها ضعيفة، وخاصة أن المستهلك يلجأ لها بعد وقوعه في المشكلة، ومن هذا الوقت قررت الجمعية التركيز على التوعية السلوكية والخدمات الاستباقية مثل فحص المتاجر الإلكترونية لوقاية المستهلك قبل الوقوع في المشكلة.