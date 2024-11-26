محافظ الليث يشهد توقيع اتفاقية شراكة مع "ترياق" في مجال التنمية الصحية‎

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية في مجال التنمية الصحية بين جمعية ترياق للخدمات الصحية بمركز غميقة ومجمع السقاف لطب العيون؛ حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مساهمة القطاعين غير الربحي والخاص في التنمية الصحية، بالتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة؛ من خلال تقديم الخدمات العلاجية المتطـورة للمستفيدين؛ وتعزيز الوعي بمخاطر أمراض العيون وطرق الوقاية منها؛ حيث تمت تهيئة الإمكانات الفنية والتجهيزات والبيئة المناسبة والتأهيل اللازم لتقديم سائر الخدمات الطبية بالمجمع؛ ‎وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية ترياق للخدمات الصحية الدكتور سعيد بن عايض السراجي، ورئيس مجلس إدارة السقاف لطب العيون الدكتور حسين بن علي السقاف.