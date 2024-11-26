محافظ الليث يشهد توقيع اتفاقية شراكة مع "ترياق" في مجال التنمية الصحية‎

شهد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية في مجال التنمية الصحية بين جمعية ترياق للخدمات الصحية بمركز غميقة ومجمع السقاف لطب العيون؛ حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مساهمة القطاعين غير الربحي والخاص في التنمية الصحية، بالتكامل مع الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة؛ من خلال تقديم الخدمات العلاجية المتطـورة للمستفيدين؛ وتعزيز الوعي بمخاطر أمراض العيون وطرق الوقاية منها؛ حيث تمت تهيئة الإمكانات الفنية والتجهيزات والبيئة المناسبة والتأهيل اللازم لتقديم سائر الخدمات الطبية بالمجمع؛ وقام بتوقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة جمعية ترياق للخدمات الصحية الدكتور سعيد بن عايض السراجي، ورئيس مجلس إدارة السقاف لطب العيون الدكتور حسين بن علي السقاف.
ونوه محافظ الليث بما تقدمه المملكة في مجال تطوير الخدمات والرعاية الصحية لخدمة الإنسان، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات والبرامج المشاركة في بناء مجتمعٍ حيوي يتمتع أفراده بخدمات صحية فعّالة، يعود أثرها بالنفع على المستفيدين؛ حاثًا الجميع على تفعيل مثل هذه المبادرات بين مكونات المجتمع، وتحفيز الجهات للإسهام في التنمية الصحية بما يُعزز صحة المواطنين بجودة وكفاءة عالية.
وبيّن الدكتور السراجي أن جمعية ترياق للخدمات الصحية تُقدم خدماتها لأكثر من ألف مستفيد بمركز غميقة والقرى التابعة له؛ وتسعى إلى رفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع؛ وإيجاد الحلول والتقليل من تفاقم الأمراض لدى المرضى الذين لا يملكون قيمة العلاج؛ وتقديم الاستشارات الصحية لعائلات المرضى؛ والاستشارات النفسية والإرشادية للمرضى وذويهم؛ علاوةً على تقديم المساعدات حسب احتياجاتهم من الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ وثمّن الدكتور السقاف لمحافظ الليث دعمه المستمر لمثل هذه المبادرات، والتي تأتي في سياق التعاون والتكامل بين جميع القطاعات وبما يخدم المجتمع المحلي.