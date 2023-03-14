محافظ بقيق يرعى الحفل السنوي لفرع "البر" بالمنطقة الشرقية

وشكر "المسند" محافظ بقيق، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، على حضور الحفل ودعم الجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على التفاعل الدائم مع المجتمع عبر تنظيم الملتقيات والفعاليات، ضمن خطتها في التواصل المجتمعي.