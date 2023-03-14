محافظ بقيق يرعى الحفل السنوي لفرع "البر" بالمنطقة الشرقية

رعى محافظ بقيق زيد أبو طالب، أمس الاثنين، في مقر بلدية بقيق، الحفل السنوي لفرع جمعية "البر" بالمنطقة الشرقية.
وكرم المحافظ، برفقة أمين عام الجمعية، والدكتور يوسف الراشد، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون، أبناء وفتيات الأسر المستفيدة من الجمعية المتفوقين دراسيًا.
كما رعى توقيع عدد من الاتفاقيات التنموية؛ لخدمة الأسر المستفيدة من فرع الجمعية بالمحافظة، وتقديم الخدمات العلاجية لهم.
كما كرم أصحاب المشروعات التنموية الناجحة التي أقرضتهم الجمعية قروضًا حسنة، لدعم مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ونجحوا في قيادتها.
واستمع المحافظ وحضور الحفل، إلى قصص نجاح أبناء الأسر المستفيدة من القروض التنموية ونجاح مشروعاتهم الريادية في المجتمع وتحقيقهم للاكتفاء من خلالها.
وسلم المحافظ، مفاتيح الإسكان التنموي لـ 13 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية في بقيق.
وأشاد رئيس مجلس الجمعيات الأهلية الدكتور سعدون السعدون، بما يحدث من نقلة تنموية تشهدها جمعية "البر" في محافظة بقيق، وما تحققه من رؤية المملكة 2030، في التنمية المجتمعية.
وعبر عن سعادته بإنجازات فرع الجمعية بمحافظة بقيق، وما يقدم من جهد تنموي من فريق العمل.
من جانبه استعرض الناطق الإعلامي للجمعية مساعد الأمين العام للاتصال المؤسسي فيصل المسند، جهود فرع الجمعية بمحافظة بقيق؛ حيث وصلت قيمة المساعدات المادية التي صرفها الفرع للأسر خلال عام 2022 إلى 319000 ريال و780.000 ريال للمساعدات العينية.
بينما بلغت قيمة القروض الممنوحة لمشروعات الأسر التنموية إلى 643.000 ريال، لـ 63 أسرة، فضلاً على توفير الجمعية لـ 45 فرصة وظيفية لأبناء المحافظة، وتوفير تدريب منتهي بالتوظيف لـ 20 مستفيدًا ومستفيدة.
وكذلك تسليم مسكن ملائم لـ 13 أسرة ببقيق، ضمن برنامج الإسكان التنموي، إضافة للخدمات الاستشارية والتنموية التي يقدمها فرع الجمعية في المحافظة، عبر مركزي التنمية الأسرية و"شمل" للطفل المحضون.
وشكر "المسند" محافظ بقيق، ورئيس مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة، على حضور الحفل ودعم الجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على التفاعل الدائم مع المجتمع عبر تنظيم الملتقيات والفعاليات، ضمن خطتها في التواصل المجتمعي.