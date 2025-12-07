بلدية السليمي تحتفي بالمتطوعين: "من أهل السليمي تبدأ الحكاية"

احتفت بلدية محافظة السليمي – الواقعة على بُعد 170 كلم جنوب حائل – باليوم العالمي للتطوع، من خلال حملة لافتة تحت شعار: "من أهل السليمي تبدأ الحكاية".
وجاءت الحملة تشجيعًا لأبناء المحافظة على مواصلة العمل التطوعي، حيث وُضعت لوحات تحمل العبارة في عدة مواقع بارزة، تعبيرًا عن الامتنان لمبادراتهم المجتمعية.
وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي، قالت البلدية: "اليوم يكتمل فصل من فصول الحكاية… حكاية بدأها أهالي مدن المملكة، وصنعوا فيها أثرًا يستحق الفخر".
وأكدت البلدية أن مساهمة أبناء السليمي في العمل التطوعي تسهم في بناء المستقبل، وتعزز من قيمة العطاء المجتمعي، في ظل ما توليه رؤية المملكة من دعم لمسارات التطوع والتمكين المجتمعي.