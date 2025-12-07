بلدية السليمي تحتفي بالمتطوعين: "من أهل السليمي تبدأ الحكاية"

وجاءت الحملة تشجيعًا لأبناء المحافظة على مواصلة العمل التطوعي، حيث وُضعت لوحات تحمل العبارة في عدة مواقع بارزة، تعبيرًا عن الامتنان لمبادراتهم المجتمعية.