نائب أمير الشرقية يُكرّم شركاء مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري

دشن نائب أمير الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، حفل فرع مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالمنطقة.
نُظم الحفل لتكريم شركاء تعزيز التلاحم الوطني بالشرقية لعام 2023، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان، و83 شريكًا استراتيجيًا وتنفيذيًا والمدربين والمدربات.
في بداية الحفل قدّم الأمين العام للمركز كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي والسعادة شركاء النجاح، وقال في كلمته: أتقدّم بالشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، على رعايتهما الكريمة ودعمهما السخي لبرامج ومبادرات مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، ولكل ما من شأنه المساهمة في رفع الوعي وتعزيز الهوية الوطنية والصورة الذهنية الحقيقية والمشرفة عن المملكة بين شباب وشابات هذا الوطن الغالي.
كما تقدم "الفوزان" بالشكر للشركاء الاستراتيجيين وشركاء النجاح والمدربين.
وعُرِض خلال الحفل فيلم عن أبرز منجزات الشركاء، خلال العام 2023؛ حيث بلغ إجمالي المستفيدين من برامج المركز بالمنطقة الشرقية 11667 مواطنًا ومواطنة.
وشهد الحفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين الأربعة؛ لتميّزهم في تنفيذ برامج ذات تأثير على نطاق عريض، وهم: جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل؛ حيث استفاد من البرامج 30806 مستفيدين، خلال سبع سنوات من العمل، والإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالشرقية، والتي سجلت 31824 مستفيدًا خلال ست سنوات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، واستفاد من برامجها أكثر من 2700 من الآباء والأمهات، ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية "أبصر".
وقد استفاد من البرامج منسوبو ومنسوبات 23 جهة على مستوى المنطقة الشرقية.
وخلال العام 2023، أسهم الشركاء بتقديم أكثر من 285 برنامجًا تدريبيًا، بمشاركة 72 مدربًا معتمدًا، من خلال تقديم برنامج "نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي" والذي استفاد منه 8965 شابًا وشابة.
وبرنامج "توافق - دور الأسرة في تعزيز التلاحم الوطني" والذي استفاد منه 2702 من الآباء والأمهات، ليصل إجمالي المستفيدين من برامج المركز بالمنطقة إلى 11667 مواطنًا ومواطنة، ليسهموا في بناء الشخصية الوطنية الواعية وتعزيز النسيج المجتمعي ونقل الصورة الحقيقية والحضارية عن المملكة ومجتمعها.
وفي ختام الحفل، كرّم نائب أمير المنطقة الشرقية، شركاء النجاح، فيما قدّم الأمين العام للمركز درعًا تقديريًا لسموه.