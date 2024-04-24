نائب أمير الشرقية يُكرّم شركاء مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري

في بداية الحفل قدّم الأمين العام للمركز كلمة رحب فيها بأصحاب السمو والمعالي والسعادة شركاء النجاح، وقال في كلمته: أتقدّم بالشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولنائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، على رعايتهما الكريمة ودعمهما السخي لبرامج ومبادرات مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، ولكل ما من شأنه المساهمة في رفع الوعي وتعزيز الهوية الوطنية والصورة الذهنية الحقيقية والمشرفة عن المملكة بين شباب وشابات هذا الوطن الغالي.