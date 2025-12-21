"صحة الطائف" تستضيف ملتقى العدالة والمسؤولية المشتركة لمسار الوفيات بحضور الجهات المعنية

برعاية مدير فرع وزارة الصحة بمحافظة الطائف، نظم مركز الخدمات الطبية الشرعية ملتقى العدالة والمسؤولية المشتركة لمسار الوفيات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.
وشهد الملتقى مشاركة فاعلة ضمن جهود تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بمسار الوفيات، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ويأتي هذا الملتقى بدعم وتوجيه من مركز الخدمات الصحية المساندة بديوان الوزارة، ممثلًا بمركز الخدمات الطبية الشرعية، بهدف تحقيق جودة تشغيلية عالية، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة، وتسريع إنجاز المعاملات من مرحلة البلاغ وحتى الدفن أو الترحيل، وتحسين تجربة ذوي المتوفين، ورفع الجاهزية التشغيلية خصوصًا في المواسم ذات الكثافة العالية.
وتضمن الملتقى عرضًا شاملاً لمسار الوفيات، استعرض القدرات الفنية، ومبادرات التحول الرقمي، وأبرز التحديات التشغيلية، والفرص التطويرية التي تسهم في تحسين سرعة وجودة الإجراءات. كما أقيمت جلسة حوارية لمناقشة التحديات المشتركة وآليات توحيد الإجراءات، وخرجت بعدد من التوصيات الداعمة لتسريع اتخاذ القرار.
واختُتم الملتقى بورشة عمل متخصصة لمأموري الوفيات من مستشفيات التجمع والقطاعين العسكري والخاص، ناقشت السياسات والإجراءات الخاصة باستلام وتسليم الجثامين، بهدف توحيد النماذج، ورفع كفاءة الممارسات، وتحسين جودة الأداء ضمن أطر تنظيمية واضحة ومعتمدة.
ويعكس هذا الملتقى حرص مركز الخدمات الطبية الشرعية على تطوير منظومة العمل العدلي والصحي، وتعزيز الشراكات، وتحقيق تجربة أكثر سرعة وجودة في التعامل مع حالات الوفيات، بما يدعم مستهدفات الحوكمة والجودة، ويواكب تطلعات القيادة ورؤية المملكة 2030.