"صحة الطائف" تستضيف ملتقى العدالة والمسؤولية المشتركة لمسار الوفيات بحضور الجهات المعنية

ويأتي هذا الملتقى بدعم وتوجيه من مركز الخدمات الصحية المساندة بديوان الوزارة، ممثلًا بمركز الخدمات الطبية الشرعية، بهدف تحقيق جودة تشغيلية عالية، وتوحيد الإجراءات بين الجهات المختلفة، وتسريع إنجاز المعاملات من مرحلة البلاغ وحتى الدفن أو الترحيل، وتحسين تجربة ذوي المتوفين، ورفع الجاهزية التشغيلية خصوصًا في المواسم ذات الكثافة العالية.