تقنية الأرطاوية وجمعية التنمية تنظّمان معرض وفعالية "حماية" للوقاية من المخدّرات

افتتح رئيسُ مركز الأرطاوية التابع لمحافظة المجمعة، مسير بن سلطان الدويش؛ معرضَ وفعاليات التوعية والتثقيف عن أضرار المخدّرات "حماية"، الذي يستمرّ لمدة يومين، بحضور عميد كلية التقنية نادر نشمي الشعبي، ورئيس جمعية التنمية فلاج بداي الحربي، وعدد من مدراء الدوائر الحكومية، والمقام في مسرح كلية التقنية بالشراكة والتعاون بين الكلية وجمعية التنمية.
وقام "الدويش" بجولة بصحبة ضيوف المعرض على أرجاء المعرض، والذي شمل مشاركة القطاعات الحكومية، وطلاب قطاع التعليم العام بالأرطاوية، وجمعية حياة للمتعافين من الإدمان، واستمع إلى شرح من القائمين على الأجنحة حول أضرار المخدّرات ورسائل التوعية حولها.
ثم بدأ الحفل الخطابي بكلمة عميد كلية التقنية التي رحّب فيها بالحضور، وشكر الداعمين والمشاركين، منوّهًا إلى أهمية إقامة مثل هذه الملتقيات التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي.
وأوضح أن هذا المعرض يأتي بالتزامن مع حملة بالمرصاد وضمن البرامج الإرشادية "حماية"، وبدعم من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أحمد بن فهد الفهيد، ومتابعة من الإدارة العامة بمنطقة الرياض، بتفعيل دور الكلية في خدمة المجتمع.
وتحدّث المدرب عبيد البرغش، في ورقة عن التربية الوقائية لحماية الأسرة من أضرار المخدرات، مستعرضًا فيها أهمية دور الأسرة في الحماية والوقاية من الانحرافات، وأصدقاء السوء وأهمية احتواء الشباب وتوعيتهم من قبل الوالدين، وتعزيز الوعي لدى جيل الشباب، مع أهمية عدم إغفال دور الرقابة والتوازن في التربية وتقوية السلوك السليم، ودعمه بالمهارات والتمكين؛ لينشأ جيل يحمل على عاتقه مسؤولية دينه ووطنه.
كما تحدث المدرب والمستشار الإعلامي جيلاني الشمراني، عن الإعلام ودوره في تثقيف المجتمع، وتطرّق فيها إلى ثقافة الوعي حول نقل الأخبار، وأهمية دحض الشائعات التي ترد من مصادر مجهولة، والعودة إلى المصادر الرسمية في نقل الأخبار وتحرّي المصداقية قبل النقل أو التغريد بها عبر وسائل الإعلام الجديد، مبيّنًا خطر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل الوصول لبعض أنواع المخدرات.
وفي الختام كرّم رئيس المركز وعميد كلية التقنية، المتحدّثين والجهات المشاركة والداعمين، ووسائل الإعلام المشاركة في تغطية الفعالية.