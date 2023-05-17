تقنية الأرطاوية وجمعية التنمية تنظّمان معرض وفعالية "حماية" للوقاية من المخدّرات

كما تحدث المدرب والمستشار الإعلامي جيلاني الشمراني، عن الإعلام ودوره في تثقيف المجتمع، وتطرّق فيها إلى ثقافة الوعي حول نقل الأخبار، وأهمية دحض الشائعات التي ترد من مصادر مجهولة، والعودة إلى المصادر الرسمية في نقل الأخبار وتحرّي المصداقية قبل النقل أو التغريد بها عبر وسائل الإعلام الجديد، مبيّنًا خطر بعض وسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل الوصول لبعض أنواع المخدرات.