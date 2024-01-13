طالبة جامعة شقراء "ندى العتيبي" تحصل على المركز الخامس في مؤتمر ومعرض "دوفات" بدبي

ويعد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، هو الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمثل فرصة للباحثين والمختصين في مجال الصيدلة للتعرف على أحدث التقنيات والتطورات، واكتساب المعرفة العلمية وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بينهم، وكذلك مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة والصناعات الدوائية.