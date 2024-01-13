طالبة جامعة شقراء "ندى العتيبي" تحصل على المركز الخامس في مؤتمر ومعرض "دوفات" بدبي

حصلت الطالبة ندى سعود العتيبي من كلية الصيدلة بجامعة شقراء على المركز الخامس في جائزة أفضل عرض لملصق علمي في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) (Duphat)، من بين أكثر من 400 مشارك يمثلون 50 جامعة دولية.
تم إعداد البحث الفائز تحت إشراف عضوي هيئة التدريس بالكلية الدكتور غلاب بن حمود العتيبي (باحث رئيس)، والدكتور عثمان بن خالد العمير (باحث مشارك)، ويأتي هذا الإنجاز الدولي ضمن الإنجازات المتعددة التي حققتها كليات الجامعة.
ويعد مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا، هو الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يمثل فرصة للباحثين والمختصين في مجال الصيدلة للتعرف على أحدث التقنيات والتطورات، واكتساب المعرفة العلمية وتوفير فرص التواصل وتبادل الخبرات والتجارب بينهم، وكذلك مناقشة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة والصناعات الدوائية.