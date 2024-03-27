الكلية التقنية بالرياض تستضيف مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية

استضافت الكليةُ التقنية بالرياض الحفلَ الذي أقامتْه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة لتكريم الفرق المشاركة في مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية، برعاية سعادة نائب المحافظ للتدريب "د. عادل الزنيدي"، وبحضور وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد للتأهيل والتوجيه الاجتماعي المهندس أحمد بن حمد الحديثي، وعدد من مدراء عموم التدريب بالمناطق.
حيث استهلّ الحفل بكلمة من راعي الحفل، ومن ثم استعراض آلية المسابقة للحضور، تلا ذلك عرض مشاركات الفرق المتأهّلة وآراء لجنة التحكيم، ومن ثم الإعلان عن النتائج وتكريم الفرق من راعي الحفل.