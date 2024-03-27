الكلية التقنية بالرياض تستضيف مسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية

حيث استهلّ الحفل بكلمة من راعي الحفل، ومن ثم استعراض آلية المسابقة للحضور، تلا ذلك عرض مشاركات الفرق المتأهّلة وآراء لجنة التحكيم، ومن ثم الإعلان عن النتائج وتكريم الفرق من راعي الحفل.