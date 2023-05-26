تحت شعار "لا تجرب".. "شباب القنفذة" تقيم فعالية للتوعية بأضرار المخدرات

أقامت جمعية الشباب بالقنفذة فعاليات "هايكنج حلي" تزامنًا مع حملة مكافحة المخدرات التي يرأسها سمو ولي العهد، وذلك تحت شعار "لا تجرب" للتوعية بأضرار آفة المخدرات وأثرها على المجتمع، بمشاركة عدد من فرق المشاة والمتطوعين الذين حضروا من مختلف مدن ومحافظات السعودية للمساهمة في إحياء الفعالية.
وتفصيلاً، شارك مدير تعليم القنفذة الدكتور الزاحمي، وشيوخ قبائل ووجهاء مركز حلي وكنانة، فرق المشاة في الفعالية ايمانًا منهم بأهمية حملة مكافحة المخدرات، ومحاربة هذه الآفة لحماية المجتمع من خطرها.
ومن جانبه، عبّر أحمد علي الغبيشي، قائد مشاة حلي والمشرف على الفعالية، عن شكره للمشاركين والمساهمين في إنجاح الفعالية التوعوية، الذين قارب عددهم 500 مشارك ومتطوع، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في توعية أفراد المجتمع، وخصوصًا صغار السن الذين شارك عدد كبير منهم.