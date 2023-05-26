تحت شعار "لا تجرب".. "شباب القنفذة" تقيم فعالية للتوعية بأضرار المخدرات

ومن جانبه، عبّر أحمد علي الغبيشي، قائد مشاة حلي والمشرف على الفعالية، عن شكره للمشاركين والمساهمين في إنجاح الفعالية التوعوية، الذين قارب عددهم 500 مشارك ومتطوع، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في توعية أفراد المجتمع، وخصوصًا صغار السن الذين شارك عدد كبير منهم.