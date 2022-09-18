"لأجلهم" تطلق مبادرات وطنية ومهنية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة

وقالت: إن من المبادرات التي تعمل عليها الجمعية مبادرة "الزخرفة الإسلامية" وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والصم رجالاً ونساءً على فنون الزخرفة التي تهدف إلى تكوين المهارات الإبداعية لدى المستفيدين من هذه الفئة وبناء مفهوم الجمال الإبداعي الذي يظهر من هذا الفن الإسلامي الأصيل ليعبر عن مكنونات القدر الكبير من الذوق الحضاري لنهضة هذه البلاد ويكون هذا المشروع فرصة سانحة لتقديم المبدعين للساحة بتجليات إبداعاتهم التي ستظهر من خلال تنفيذ هذا المشروع النوعي.