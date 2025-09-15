"عبير مصيري" تطلق "رسائل سماوية" في أول معرض فني لها بجدة

ضمن فعاليات منتدى الفنون البصرية بجمعية الثقافة والفنون في جدة، افتُتح المعرض الشخصي الأول للفنانة التشكيلية والحرفية عبير عبدالله مصيري، تحت عنوان "رسائل سماوية"، وذلك في قاعة العرض بالنادي، بحضور نخبة من المهتمين بالفن والثقافة.
ويضم المعرض مجموعة من أعمال الفنانة الحديثة، التي سعت من خلالها إلى تقديم تجربة بصرية مختلفة، تمزج بين القيم الروحية والتعبير التشكيلي.
وأعربت الفنانة عبير مصيري عن شكرها لجمعية أدبي جدة، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله عويقل السلمي، وكافة الأعضاء، على دعمهم لإقامة هذا المعرض الأول من نوعه.
وقالت: "أسأل الله أن يوفقني لوضع بصمة فنية جديدة من خلال هذا المعرض، حيث أقدّم عشر لوحات مستوحاة من مواضيع قرآنية، تُعرض بأسلوب تشكيلي عصري يمكن للمتلقي مشاهدتها وتذوقها بصريًا".
وأضافت: "وطننا الحبيب قدّم لنا الكثير وما زال، من تسهيلات ومحفزات في كافة المجالات، وخصوصًا في ميادين الفكر والعلوم، وذلك بفضل قيادتنا الحكيمة ورؤيتها العميقة".