محافظ الطائف يكرم 15 طالبًا متفوقًا بـ"تعليم الطائف"

كرم محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، اليوم الثلاثاء، 15 طالبًا، حصلوا على درجة "موهبة استثنائية" في مقياس "موهبة" للقدرات العقلية، على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف، للعام 1444هـ.