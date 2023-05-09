محافظ الطائف يكرم 15 طالبًا متفوقًا بـ"تعليم الطائف"

كرم محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود، اليوم الثلاثاء، 15 طالبًا، حصلوا على درجة "موهبة استثنائية" في مقياس "موهبة" للقدرات العقلية، على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالطائف، للعام 1444هـ.
وقال الأمير "سعود" مخاطبًا المتفوقين، خلال استقباله مدير عام تعليم الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، ومساعده للشؤون التعليمية "بنين"، ومدير إدارة الموهوبين، والطلاب المكرمين: "أنتم فخر لي وللطائف وللوطن. وسعيد ومتشرف بكم وبأولياء الأمور والمنظومة التعليمية".
كما قدم التهنئة للطلاب على ما حققوه من إنجاز سبقته العديد من الإنجازات بمحافظة الطائف، مؤكدًا أهمية دعم هذه الفئة من الطلاب ورعايتهم، باعتبارهم مستقبل هذا الوطن وعماد نهضته ورقيه.
فيما ثمن مدير عام التعليم بالطائف الدكتور فهد الشريف، لمحافظ الطائف، رعايته ودعمه وتحفيزه للموهبة والإبداع، وللطلاب الموهوبين، ولبرامج التعليم المختلفة في المحافظة.