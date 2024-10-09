أمانة العاصمة المقدسة تشارك في معرض صحة كبار السن لتعزيز الابتكار في خدمات الرعاية

وقد قدمت أمانة العاصمة المقدسة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع المميزة، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.