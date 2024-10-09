أمانة العاصمة المقدسة تشارك في معرض صحة كبار السن لتعزيز الابتكار في خدمات الرعاية

شاركت أمانة العاصمة المقدسة في معرض صحة كبار السن وأمراض الشيخوخة، الذي نظَّمه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الابتكار في الخدمات المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على المبادرات والمشاريع التي تقدمها الجهات المشاركة؛ وذلك من أجل تحسين جودة الحياة لهذه الفئة المهمة من المجتمع.
وقد قدمت أمانة العاصمة المقدسة خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من المبادرات والمشاريع المميزة، التي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات التي يحتاج إليها كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة.
كما استعرضت الأمانة الجهود المبذولة لتطوير بنية تحتية مستدامة، تراعي احتياجاتهم؛ بما يسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات العامة بسهولة وراحة.