شاهد.. اختتام عروض مسرحية "شقة لندن" في "وادي الدواسر"

وكانت الهيئة نظمت أربعة عروض للمسرحية، بدأت يوم 13 سبتمبر، ضمن فعاليّات جولة المملكة 2023، وشهدت إقبالاً مكثفًا، نفدت على إثره تذاكر العروض المسرحية كافة، لمشاهدة العرض المسرحي الأول من نوعه في تاريخ وادي الدواسر.