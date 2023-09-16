شاهد.. اختتام عروض مسرحية "شقة لندن" في "وادي الدواسر"

تختتم اليوم، عروض مسرحية "شقة لندن" في وادي الدواسر؛ على مسرح إدارة التعليم بالمحافظة، بفكرة وإشراف عام من الهيئة العامة للترفيه.
وكانت الهيئة نظمت أربعة عروض للمسرحية، بدأت يوم 13 سبتمبر، ضمن فعاليّات جولة المملكة 2023، وشهدت إقبالاً مكثفًا، نفدت على إثره تذاكر العروض المسرحية كافة، لمشاهدة العرض المسرحي الأول من نوعه في تاريخ وادي الدواسر.
واتسمت المسرحية التي شارك فيها عدد من نجوم المسرح أبرزهم: طارق العلي، إلهام الفضالة، محمد عاشور، شهاب جوهر، جمعة علي، بالفكاهة والأداء المميز، والتوظيف الدرامي المثالي بالتركيز على الإضاءة والمؤثرات الصوتية والملابس والموسيقى وبساطة الديكور.
وأكَّد لـ "سبق"، محمد بن عبدالله آل شملان، وهو أحد المهتمين بالحركة المسرحية، أن إقامة المسرحية تعد حدثًا وترفيهيًا بارزًا، وإضافة نوعية للمشهد الثقافي في المحافظة، ودافعًا لإحياء المسرح وتعزيزه في نفوس المجتمع.
وأشار إلى أن مسرحية " شقة لندن" في وادي الدواسر التي تُقام إلى جانب المسرحيات والحفلات الغنائية التي تُقام بجميع مناطق المملكة، تمثل العناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة للترفيه والإمتاع على وجه الخصوص في ظل الرؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة.