"صحة بيشة" تعقد ورشة عمل عن مؤشرات برنامج وازن للعام 2023م

حضر الورشة كلٌ من مدير إدارة السجلات الطبية بالوزارة ومدير عمليات التمريض في المركز الوطني للقيادة والتحكم وفريق من الرعاية المنزلية والزائر السري ومكافحة العدوى، وتم مناقشة سُبل التطوير بين قيادات وممثلي الوزارة وقيادات وممثلي المستشفيات بصحة بيشة.