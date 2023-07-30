"صحة بيشة" تعقد ورشة عمل عن مؤشرات برنامج وازن للعام 2023م

عقدت صحة بيشة ورشة عمل عن مؤشرات برنامج وازن خلال هذا العام 2023م وكيفية ربطها بالخطط الاستراتيجية للمستشفيات.
جاء ذلك برعاية من مدير الشؤون الصحية في بيشة "فالح بن ناصر الشهراني" وحضور المشرف العام لبرنامج وازن بديوان الوزارة الدكتور "عبداللطيف العقيفي".
وتأتي هذه الورشة من صحة بيشة لتُسهم في لقاء ممثلي مستشفيات المنطقة بالقيادات من وزارة الصحة وشركاء وازن.
حضر الورشة كلٌ من مدير إدارة السجلات الطبية بالوزارة ومدير عمليات التمريض في المركز الوطني للقيادة والتحكم وفريق من الرعاية المنزلية والزائر السري ومكافحة العدوى، وتم مناقشة سُبل التطوير بين قيادات وممثلي الوزارة وقيادات وممثلي المستشفيات بصحة بيشة.
وفي ختام أعمال الورشة، تم تكريم مشرفي برنامج وازن المتميزين في التجمعات الصحية والمناطق من قِبل الدكتور عبداللطيف العقيفي.
يُذكر، أن برنامج وازن يُعد أحد برامج الوكالة العلاجية بالوزارة ويستخدم بطاقة الأداء المتوازن وتهدف إلى دعم القيادات بالمستشفيات وتحسين الأداء وتسهيل اتخاذ القرار.